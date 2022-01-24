 

Каменских станцевала в микробикини и вблизи показала голый пах и грудь

24.01.2022, 14:39, Новости дня
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Певица снялась в бикини с микроплавками, едва прикрывающими промежность. В танце она показала оголенный пах крупным планом, приблизившись к камере.

Также Каменских засветила голую грудь в сильно декольтированном бюстгальтере.

@nkofficial

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* Oui – God is good

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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