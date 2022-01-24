 

Медики рассказали, в каких случаях нужно принимать витамин D

24.01.2022, 14:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики рассказали, в каких случаях человеку необходимо принимать витамин D. По их словам, данный элемент играет ключевую роль в работе организма, поскольку способствует усвоению кальция и укреплению костей.
Если в организме достаточно витамина D, то нет смысла принимать специальные добавки. Когда наблюдается нехватка элемента, присутствует риск развития опасных патологий сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета. Порой дефицит вещества связывают с онкологией молочной железы и преждевременной смертью.

Источником витамина D является солнце, но зимой люди очень мало времени проводят на улице. В связи с этим, тем, у кого показатель снижен, необходимо потреблять специальные добавки, поскольку в пище вещества может быть недостаточно. В рацион необходимо включить сардины, молоко, консервированный тунец, крупы и жирную рыбу.

Врачи при проведения обследования обычно не включают анализ на витамин D. Однако люди должны сами время от времени проверять его уровень. Анализ нужно сдать, если человеку уже больше 50 лет, он редко находится на солнце и живет в регионе с коротким днем, показания к обследованию присутствуют у людей с ожирением, темной кожей, проблемами с кишечником.

Некоторые исследования показали, что у полных людей избыток жира в организме связан со сниженным числом витамина D. Если говорить о темной кожи, то здесь выработке вещества препятствует избыток меланина.

Источник: www.mk.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Во Внукове построят спортивный комплекс с двумя бассейнами

19.05 / Мнение: Путь к успеху

16.10 / Михаил Боярский показал редкий снимок со своей семьей

15.05 / Греция сняла ограничения на въезд россиян

18.01 / Мнение: Microsoft купила Activision Blizzard за 70 млрд. долларов

24.08 / Компания Realme показала не добравшиеся до полок магазинов прототипы смартфонов

02.08 / Россия готова предоставить политическое убежище Кристине Тимановской

07.01 / Как мы писали святочный рассказ

24.06 / Ветераны на Параде Победы спровоцировали скандал

30.09 / За сутки в России выявили 8,4 тысячи случаев заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика