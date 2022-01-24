Медики рассказали, в каких случаях нужно принимать витамин D

Медики рассказали, в каких случаях человеку необходимо принимать витамин D. По их словам, данный элемент играет ключевую роль в работе организма, поскольку способствует усвоению кальция и укреплению костей.

Если в организме достаточно витамина D, то нет смысла принимать специальные добавки. Когда наблюдается нехватка элемента, присутствует риск развития опасных патологий сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета. Порой дефицит вещества связывают с онкологией молочной железы и преждевременной смертью.

Источником витамина D является солнце, но зимой люди очень мало времени проводят на улице. В связи с этим, тем, у кого показатель снижен, необходимо потреблять специальные добавки, поскольку в пище вещества может быть недостаточно. В рацион необходимо включить сардины, молоко, консервированный тунец, крупы и жирную рыбу.

Врачи при проведения обследования обычно не включают анализ на витамин D. Однако люди должны сами время от времени проверять его уровень. Анализ нужно сдать, если человеку уже больше 50 лет, он редко находится на солнце и живет в регионе с коротким днем, показания к обследованию присутствуют у людей с ожирением, темной кожей, проблемами с кишечником.

Некоторые исследования показали, что у полных людей избыток жира в организме связан со сниженным числом витамина D. Если говорить о темной кожи, то здесь выработке вещества препятствует избыток меланина.

Источник: www.mk.ru