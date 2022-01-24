 

Диетолог рассказала об опасности дефицита углеводов при отказе от сахара

24.01.2022, 14:34, Разное
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Елена Соломатина, диетолог, объяснила, что при отказе от сахара нужно восполнить недостаточность углеводов. Специалист напоминает, что в меню нужно включать крупы, фрукты, овощи.
При неразнообразном питании у людей могут появляться проблемы со здоровьем. Если человек употребляет одни жиры, то организм переработает из того же белка в глюкозу. Процесс довольно сложный, так как начнут формироваться кетоновые тела, отравляющие организм, вот из-за чего не советуют переключаться только на жиры. Углеводы и сахароза имеются в крахмалистых овощах и сладких фруктах.

Доктор отмечает, что что мышцы и мозг поддерживаются не благодаря сахару, но и глюкозе. Любовь к сладостям связывают с тем, что быстрые углеводы мгновенно трансформируются в глюкозу, а медленные – преобразовываются медленнее, но насыщают организм долгий период.
Также диетолог напомнила, что если люди, имеющие вредные привычки, решили ограничить сахар, то для них необходимо переключиться на здоровое меню. Не стоит отвергать углеводы, а можно вводить в рацион каши, киноа, разные овощи, фрукты.

Источник: vm.ru



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