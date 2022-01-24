Виктория Боня рассказала подробности отношений с бизнесменом Александром Смерфитом

Виктория Боня поделилась, какие методы в общении с ней применял Александр Смерфит. Также модель сделала вывод, что очень важно разговаривать с близкими людьми.

Известная телеведущая Виктория Боня рассказала, что отец её ребёнка не выпускал её из ванной. Причина в том, если ей что-то не нравилось, модель могла днями об этом умалчивать. С её слов, бизнесмен научился определять по взгляду и интонации голоса, что что-то не так. Виктория Боня сделала вывод, что именно неумение общаться часто становится причиной испорченных отношений и распада семей.

Ведущая отмечает, что ей было тяжело и не нравилось поведение мужчины. Но в итоге это помогло ей научится разговаривать о том, что её беспокоит. Модель сделала вывод, что необходимо всё решать через любовь, а не позволять влиять на себя гордыне. «Жизнь проста, а мы ее усложняем», – заявила Виктория Боня.