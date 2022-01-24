Хроника текущих репрессий. Выпуск 7

Навальный опять под судом, дело о «какашке» и об иностранцах, читающих российские СМИ.

Суды продолжают беспрекословно признавать законными приговоры по политическим делам — так, кассационная инстанция оставила дело «Нового величия» полностью без изменений. А совсем скоро один из столичных судов начнет рассматривать еще два из множества уголовных дел против Алексея Навального. Хватает и абсурда — в этом отношении выделился Петербург. Там завели уголовное дело за пятиметровую «какашку», оставленную на Марсовом поле. Итоги прошедшей недели подводим в «Хронике текущих репрессий».

«Дело Навального»

Уголовные дела против Алексея Навального о мошенничестве и неуважении к суду в ближайшее время поступят на судебное рассмотрение. Об этом изданию Znak сообщила адвокат политика Ольга Михайлова.

Вероятнее всего, дела передадут в Симоновский районный суд Москвы. Пока неизвестно, будет ли Навальный присутствовать на суде очно, или же по видеосвязи из колонии. Его защитники заканчивают ознакомление с материалами, они предполагают, что процесс должен будет начаться в начале февраля.

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в декабре 2020 года. По версии следствия, оппозиционер «с иными лицами» потратил 356 млн рублей из 588, собранных в качестве пожертвований, на личные цели: приобретение имущества и оплата расходов, «в том числе отдыха за границей».

Второе дело по статье о неуважении к суду против политика возбудили в мае. По мнению следствия, он оскорбил судью Веру Акимову, которая выносила приговор по его делу о клевете на ветерана. На этой неделе Второй Кассационный суд признал законным тот приговор.

Кроме того, против Навального возбудили еще несколько дел: о создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК), создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права жителей (ч. 2 ст. 239 УК), и об «отмывании денег» — легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174 УК) в ФБК*. Эти дела объединили в одно, по нему проходит также ряд сторонников Навального.

Фото: РИА Новости

«Дело Лилии Чанышевой»

К экс-координатору уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой длительное время не пускали адвокатов. С начала года в столичное СИЗО-6 к ней пытались попасть два защитника, но администрация изолятора им в этом отказала, сославшись на то, что требуется согласие следователя. Что незаконно. Первым попал к подзащитной адвокат Даниил Берман. По его словам, Чанышева чувствует себя в целом нормально, насколько это возможно в условиях следственного изолятора.

В конце декабря суд продлил арест Чанышевой до 9 апреля. Она проходит обвиняемой по уголовному делу о деятельности экстремистского сообщества, возбужденному против Алексея Навального и его сторонников. 10 ноября Чанышеву, которой вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК), взяли под стражу. 21 ноября ее этапировали в Москву.

Лилия Чанышева. Фото из личного архива

Дело о пятиметровой «какашке»

В Санкт-Петербурге против художника Ивана Волкова возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК) из-за инсталляции в виде пятиметровой «какашки» на Марсовом поле.

«…Умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Художнику по 244-й статье грозит наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы или арест на срок до трех месяцев.

Волкова и его друга Никиту Колчина задержали около 9 часов утра 16 января на вокзале, когда они ждали поезд, следующий в Москву. Полиция отвезла их в отдел № 78, где задержанным сутки не передавали еду, а пить давали только воду из-под крана. Позже молодых людей отпустили под обязательство о явке.

Скандальный «арт-объект». Фото: соцсети

«Дело «Нового величия»

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговоры семерым фигурантам «дела «Нового величия».

Защита требовала отменить приговор, прекратить производство по уголовному делу или направить материалы на новое рассмотрение. В своих кассационных жалобах адвокаты подчеркнули, что мотивы осужденных, на которые указывал Люблинский районный суд, не были установлены и доказаны. Согласно примечанию к статье 282.1 УК, преступления экстремистской направленности совершаются исключительно по мотивам ненависти или вражды.

Кроме того, защита пояснила о наличии в деле «Нового величия» провокации и незаконных оперативно-разыскных мероприятий. Адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова потребовала наказания для «внедренных агентов». Адвокат Марии Дубовик Татьяна Окушко также подчеркнула, что в судебном процессе по делу был нарушен принцип состязательности.

Тем не менее их позиция была проигнорирована. Судебная коллегия оставила без изменений приговор всем фигурантам дела.

В августе 2020 года обвиняемым по делу «Нового величия» назначили реальные и условные сроки по обвинению в организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК).

Руслана Костыленкова приговорили к 7 годам колонии общего режима, Петра Карамзина — к 6,5 года колонии, Вячеслава Крюкова — к 6 годам колонии. Суд учел время, которое они привели в СИЗО, как день за полтора. В октябре 2020 года еще одного фигуранта этого дела — Павла Ребровского — приговорили к 6 годам колонии.

Условные сроки от 4 лет до 6,5 года получили Максим Рощин, Дмитрий Полетаев, Мария Дубовик и Анна Павликова.

Фигуранты дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев в суде. Фото: РИА Новости

Дело «иноагентов»

Минюст РФ объяснил внесение Republic в реестр СМИ-«иностранных агентов» тем, что зарубежные посольства и филиалы иностранных организаций внесли оплату за подписку на закрытые материалы издания.

Министерство утверждает, что издание получило средства от «посольства Швейцарской конференции», а также от иностранных представительств Финляндии, Франции, Литвы и Казахстана в России. Кроме того, согласно выписке, на счет Republic были перечислены средства корпункта газеты The Wall Street Journal, филиала фонда Фридриха Наумана и казахстанской компании Eurasia Metals Company.

«Как мы и предполагали, формальная причина — оплата подписки иностранными юридическими лицами вроде посольств Франции или Казахстана, корпункта «Уолл Стрит Джорнал» и т.п. в размере 14 800 рублей в год. Всего за два года «иностранного финансирования» Минюст нашел на 178 500 рублей — мы посчитали, это что-то около 0,18% от оборота», — написал главный редактор Republic Дмитрий Колезев в Telegram-канале.

15 октября Министерство юстиции внесло «Москоу Диджитал Медиа» (Republic) в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента». Тогда главный редактор издания Дмитрий Колезев рассказал «Новой», что Republic «финансируется исключительно за счет денег подписчиков» и «никаких источников внешнего финансирования у учредителя нет».

Журналистский пикет против закона об иноагентах. Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

* Внесена Минюстом РФ в список «иноагентов», решением суда признана экстремистской организацией.** Решением суда признаны экстремистскими организациями.

—