 

Центр Гамалеи получил разрешение на клинические испытания детской вакцины от COVID

24.01.2022, 14:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса для детей, следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований.

«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» у детей», – цитирует документ РИА «Новости».

В декабре Федеральная антимонопольная служба объявила о согласовании цены детской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», она будет ниже на 30% цены на «Спутник V». «Спутник М» близок по составу к «Спутнику V», но оптимизирован под возраст.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Эксперт: Париж выбрал неверную стратегию в Центральноафриканской Республике и проиграл России

04.02 / Возможной причиной пожара в инфекционной больнице Запорожья рассматривается взрыв аппарата ИВЛ

03.12 / С начала войны на Донбассе на минах и других взрывных устройствах подорвались более 1 тыс. мирных жителей – Красный Крест

19.01 / Шабунин заявил, что для спасения Татарова Офис президента готовит законопроект. Татаров назвал это фейком

26.05 / “Конечно, есть возможность влиять”. Коломойский сказал, что “шапочно” общается с отдельными нардепами

22.04 / В Минтруд поступило предложение о продлении майских праздников

24.11 / Цены на нефть взлетели до мартовских максимумов

19.07 / Капитальные расходы местных бюджетов за семь лет реформы децентрализации выросли на 60% – Минрегион

09.03 / Стала известна цена Pro-версии недорогого Xiaomi Poco X3

23.12 / Патриархат исключил обсуждение вопросов богословия на встрече с папой Римским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика