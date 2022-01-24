Беглов не хочет покидать пост и игнорирует критику и всеобщее недовольство жителей Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу «Россия 24» накануне заявил, что не готов покинуть свой пост, несмотря на требование горожан. Градоначальник отметил, что в правительстве сегодня создана «хорошая команда из молодых профессионалов», и он намерен довести все начатые реформы до конца, сделав город чище.

Беглов принес извинения за временные неудобства и попросил немного потерпеть. Он отметил, что уважает конструктивную критику.

Поводом для массовых жалоб горожан стала безответственная работа коммунальных служб, которые плохо убирают снег и наледь. Из-за гололеда на пешеходных дорожках люди получают травмы, а количество ДТП выросло в разы.

Добавила дров в костер недовольства и мусорная реформа, которая стартовала в январе. Службы, подконтрольные Смольному, не вывозили отходы в течение всех новогодних каникул.

Неделю назад петербуржцы создали петицию с требованием отставки главы Петербурга. Более 26 тыс. горожан уже подписали документ.