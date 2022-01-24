Журналистка Ведерникова: Чем больше людей поймет, что между Порошенко и Медведчуком во время войны существовал коммерческий союз, тем больше электората “откусит” у обоих Зеленский

“Если историю с Медведчуком, [в которой] пока не состоялся суд, относят к одному из трофеев [президента Владимира] Зеленского (Порошенко вознес, а он — прихлопнул), то дело Порошенко, который теперь точно мобилизует свой ядерный электорат и ситуативно подскочит в рейтинге – совсем другого порядка”, – считает журналистка.

Ведерникова утверждает, что у Зеленского было достаточно времени, чтобы “отпустить силовиков с поводка Банковой”, дав им возможность провести честное расследование в отношении пятого президента.

“Однако невозможно одной рукой душить САП, покрывать [главу Офис президента Андрея] Ермака в деле вагнеровцев, пользоваться услугами “вовчьего” ОАСКа, давать “лицензию на отстрел” ставленнику [бывшего замглавы Администрации Президента Андрея] Портнова [нынешнему замглавы ОП Олегу] Татарову, а второй – честно расследовать дело Порошенко”, – пишет она.

По мнению журналистки, основная задача власти сейчас – дискредитировать Порошенко за счет судебных разбирательств, где его связывают с Медведчуком.

“Порошенко и Медведчук невероятно токсичны для электоратов друг друга. В ходе судебных разбирательств (даже при таком стыдном для Зеленского старте в Печерском суде) фамилия Порошенко всегда будет рядом с фамилией Медведчука. И чем больше людей поймет, что между Порошенко и Медведчуком во время войны существовал коммерческий союз, тем больше электората “откусит” у обоих Зеленский”, – уверена Ведерникова.

Также она убеждена, что в деле против лидера “Европейской солидарности” есть и личный мотив Зеленского.

“Зеленский отторгает Порошенко нутром. И это светлое чувство поселилось в нем задолго до лобовой встречи на стадионе. Команда “Фас!” Зеленским дана. По нашей информации, уже несколько месяцев работает специальный штаб силовиков (ОГПУ, ГБР, СБУ), где разрабатывают Порошенко и [бизнесмена Рената] Ахметова. Возглавляет его заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко”, – пишет журналистка.

Ведерникова также рассказала, что, по данным ее источников, Порошенко готовят еще два подозрения – по неконституционной работе коалиции в парламенте 2016–2019 годах, а также по банковским кредитам, которые якобы получали на льготных условиях компании Порошенко.

Контекст:

Порошенко и Медведчук фигурируют в деле о незаконной поставке в Украину угля из временно неподконтрольных правительству территорий. Медведчуку по этому делу объявили подозрение 8 октября 2021 года, Порошенко – 20 декабря.

В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает “высокопоставленных чиновников РФ”, в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь “ЛНР” и “ДНР”.

Медведчука в рамках этого дела отправили под домашний арест. Последний раз его продлили 10 января.

Порошенко 19 января суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, однако Офис генпрокурора обжаловал решение и настаивает на аресте.

Оба фигуранта свою вину отрицают.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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