 

Журналистка Ведерникова: Чем больше людей поймет, что между Порошенко и Медведчуком во время войны существовал коммерческий союз, тем больше электората “откусит” у обоих Зеленский

24.01.2022, 13:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Если историю с Медведчуком, [в которой] пока не состоялся суд, относят к одному из трофеев [президента Владимира] Зеленского (Порошенко вознес, а он — прихлопнул), то дело Порошенко, который теперь точно мобилизует свой ядерный электорат и ситуативно подскочит в рейтинге – совсем другого порядка”, – считает журналистка.

Ведерникова утверждает, что у Зеленского было достаточно времени, чтобы “отпустить силовиков с поводка Банковой”, дав им возможность провести честное расследование в отношении пятого президента.

“Однако невозможно одной рукой душить САП, покрывать [главу Офис президента Андрея] Ермака в деле вагнеровцев, пользоваться услугами “вовчьего” ОАСКа, давать “лицензию на отстрел” ставленнику [бывшего замглавы Администрации Президента Андрея] Портнова [нынешнему замглавы ОП Олегу] Татарову, а второй – честно расследовать дело Порошенко”, – пишет она.

По мнению журналистки, основная задача власти сейчас – дискредитировать Порошенко за счет судебных разбирательств, где его связывают с Медведчуком.

“Порошенко и Медведчук невероятно токсичны для электоратов друг друга. В ходе судебных разбирательств (даже при таком стыдном для Зеленского старте в Печерском суде) фамилия Порошенко всегда будет рядом с фамилией Медведчука. И чем больше людей поймет, что между Порошенко и Медведчуком во время войны существовал коммерческий союз, тем больше электората “откусит” у обоих Зеленский”, – уверена Ведерникова.

Также она убеждена, что в деле против лидера “Европейской солидарности” есть и личный мотив Зеленского.

“Зеленский отторгает Порошенко нутром. И это светлое чувство поселилось в нем задолго до лобовой встречи на стадионе. Команда “Фас!” Зеленским дана. По нашей информации, уже несколько месяцев работает специальный штаб силовиков (ОГПУ, ГБР, СБУ), где разрабатывают Порошенко и [бизнесмена Рената] Ахметова. Возглавляет его заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко”, – пишет журналистка.

Ведерникова также рассказала, что, по данным ее источников, Порошенко готовят еще два подозрения – по неконституционной работе коалиции в парламенте 2016–2019 годах, а также по банковским кредитам, которые якобы получали на льготных условиях компании Порошенко. 

Контекст:

Порошенко и Медведчук фигурируют в деле о незаконной поставке в Украину угля из временно неподконтрольных правительству территорий. Медведчуку по этому делу объявили подозрение 8 октября 2021 года, Порошенко – 20 декабря.

В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает “высокопоставленных чиновников РФ”, в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь “ЛНР” и “ДНР”.

Медведчука в рамках этого дела отправили под домашний арест. Последний раз его продлили 10 января.

Порошенко 19 января суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, однако Офис генпрокурора обжаловал решение и настаивает на аресте.

Оба фигуранта свою вину отрицают.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Facebook и Twitter заблокировали политолога Телиженко. Он помогал адвокату Трампа собирать компромат на Байдена

29.06 / Иоселиани: У Довженко был один недостаток: он верил в коммунизм

27.09 / За сутки в Украине от COVID-19 умерли 56 человек, госпитализированы 537 – Степанов

31.07 / WPost – богатые американцы начали активно покупать второе гражданство

31.07 / Военные Афганистана отбили у талибов район в провинции Герат

09.08 / Исполком УАФ не назначил Реброва тренером сборной. 12 августа состоится очередное заседание комитета

01.06 / Общество: Как американцы создали главные заводы СССР

25.09 / Трамп заявил о «взорвавшей интернет» истории с сыном Байдена и Батуриной

04.02 / “Он сказал: “Я тебя люблю”. Беременная жена Джеджулы рассказала, почему после конфликта снова вернулась к нему

11.08 / “Умер от тяжких телесных повреждений”. В СИЗО Луцка скончался подозреваемый в убийстве жены и дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика