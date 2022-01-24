 

“Бесстыдство и вакханалия”, “Шикарная милфа”. 39-летняя Водонаева оттянула трусы и показала голый лобок

24.01.2022, 13:54, Новости дня
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Водонаева позировала в черном боди с узкими трусами. Она руками оттянула их перед камерой, показав голый лобок.

Блогер рассказала о своих музыкальных предпочтениях. Среди ее любимых групп – “Би-2”, “Х…й забей”, “Сектор Газа”, “Король и Шут”, “Танцы минус”, “Мумий Тролль”, “Кино”, “Агата Кристи”, “Запрещенные барабанщики”, “Наутилус Помпилиус”, “Ляпис Трубецкой”, “Молчат дома”, “Кровосток”, “Рыночные отношения”, “Коррупция”, “Черная экономика”, “Красное дерево” и Земфира.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

“Бесстыдство и вакханалия, мракобесие. Водонаева, в 50 лет что будешь показывать?” – спросила подписчица turinalarisa58.

“Шикарная милфа”, – заявил cit.cat.969.

Контекст:

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу “Дом-2”.

Спустя почти три года покинула телепроект. После “Дома-2” была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, “Перец”, “MTV Россия”. Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в “Танцах со звездами”.

Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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