 

Психологи рассказали о черте личности, повышающей популярность у противоположного пола

24.01.2022, 13:50, Разное
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Специалисты Университета Сан-Паулу, Бразилия, рассказали о черте личности, благодаря которой можно повысить популярность у представителей противоположного пола. Как оказалось, игривое отношение к жизни помогает заполучить большее количество романтических связей.
В издании Evolutionary Human Sciences исследователи опубликовали новость о том, что игривость часто ассоциируют с флиртом, но понятие гораздо обширнее и заключает в себе разные моменты, которые связаны с отношением к жизни. Такие люди беззаботны, обожают шутки, часто импровизируют в разрешении жизненных задач.

Другие исследования продемонстрировали, что такая черта эволюционно предпочтительнее в период выбора партнера, так житель пишет о неагрессивности, женщины – о плодовитости и молодом возрасте. Специалисты приняли решение узнать, насколько игривость способна повысить шанс на большее количество партнеров.

В опыте принимали участие 1191 бразильцев. Участники рассказали о случаях романтических взаимоотношений. Они заполняли опросник, который измерял 4 аспекта игривости. Сюда отнесли склонность вовлечь людей в игры, чтобы наладить социальные отношения, склонность принимать жизнь как игру и не сильно переживать о предстоящем, склонность получить удовлетворение от разрешения проблемы и перебора идей, склонность обнаруживать удовольствие в нестандартных случаях и склонность развлечь себя или других в ежедневной коммуникации.
Чем больше баллов добровольцы набрали по первому моменту, тем больше взаимоотношений у них было – как длительных, так и кратковременных. У женщин, которые набрали больше единиц по последнему эпизоду, имелось больше кратких связей, чем у остальных.

Ученые отметили, что игривость довольно глубока, и ее можно разделить на разные виды. Каждый из них оказывает влияние на определенные области и не воздействует на другие или работает по-разному для определенной группы.

В работе сообщается о средних показателях, потому не стоит на ее основании делать вывод об окружении. Также стоит учитывать и то, что наблюдение велось за небольшим числом жителей одного государства, потому, скорее всего, конечный результат получится иным для людей других регионов.

Источник: www.gazeta.ru



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