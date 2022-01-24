Врачи рассказали, в каких случаях ангину можно лечить мороженым

Медики рассказали, как можно вылечить ангину посредством мороженого. Употребление популярного лакомства при данном заболевании помогает снять воспаление.

По словам доктора Владимира Зайцева, если речь идет об остром фарингите или же ангине и под рукой нет лекарств, а также отсутствует возможность обратиться к врачу, то альтернативой обычному лечению может стать мороженое. Некоторым людям данный продукт действительно помогает, и спазм не дает развитья воспалению, оно подавляется в самом начале. Когда воспалительный процесс уже осуществляется, то лечить ангину нужно посредством антибактериальных препаратов.

С мнением отоларинголога согласилась терапевт Лариса Алексеева. Холодные примочки действительно могут снять отек. В то же время гнойную ангину нельзя вылечить таким способом. При таких обстоятельствах потребуется прием антибиотиков.

Зайцев добавил, что мороженое можно применять как заживляющее средство после хирургического вмешательства по удалению аденоидов. У ребенка обычно течет кровь, а мороженое помогает остановить кровотечение в носоглотки. В таком случае можно дать сразу две порции из морозилки.

Источник: ura.news