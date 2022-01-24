Ученица Мягкова рассказала, кому может достаться его наследство

Нелли Селезнева-Неведина, которая была ученицей актера Андрея Мягкова, предположила, кому может остаться его наследство. Она считает, что его получат племянники. Эта тема была затронута в рамках программы «Звезды сошлись».

14 января скончалась супруга Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Актеры прожили в браке больше 50 лет, но у них так и не родились дети. Теперь общественность гадает, кому достанется наследство. Супруги жили в трехкомнатной квартире в Москве, имели определенные накопления.

По словам Нелли Селезневой-Невединой, Мягков и Вознесенская всегда поддерживали хорошие отношения со своим племянниками. После смерти актера его вдова приспособилась к жизни. В этом ей помогла племянница Екатерина. Артисты жили довольно обеспеченно, поскольку не было детей, они рассчитывали исключительно на себя.

В 2019 году Вознесенская и Мягков продали свою дачу, поскольку не было сил содержать ее. Актриса считает, что оставшееся наследство перейдет к племянникам.

Напомним, что Вознесенская прожила без Мягкова всего год. Она скончалась от последствий коронавирусной инфекции. Артистку похоронили рядом с мужем.

Источник: teleprogramma.pro