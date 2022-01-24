 

Больше 33 тысяч человек подписали петицию в поддержку Заремы Мусаевой

24.01.2022, 13:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…насильно вывезенной в Чечню.

На сайте Change.org опубликовали петицию с требованием освободить Зарему Мусаеву, жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, которую силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный. Петицию подписали уже больше 33 тысяч человек.

«Мы требуем власти Российской Федерации отпустить Зарему для оказания ей медпомощи, а также предоставить ее семье и правозащитникам информацию о ее местонахождении и самочувствии!», — говорится в заявлении «Комитета против пыток».

Правозащитники отметили, что при задержании Мусаева потеряла сознание, а «сотрудники чеченской полиции волоком тащили ее из квартиры».

Петиция адресована министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, министру внутренних дел Чеченской Республики Руслану Алханову, прокурору Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадырову, главе Чечни Рамзану Кадырову и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Ранее Евросоюз призвал российские власти освободить Зарему Мусаеву. В ЕС заявили, что «достоверные сообщения о непрекращающихся нарушениях прав человека в Чечне» и «бездействии федеральных властей» вызывают озабоченность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я поняла, что это чеченцы, так как давно работаю в Чечне»

В Нижнем Новгороде попытались похитить федерального судью с семьей, но удалось увезти только его жену. Как это было — рассказывает адвокат, ставшая свидетелем событий

В четверг в нижегородскую квартиру Сайди Янгулбаева пришли представители чеченского ГУ МВД по городу Грозному. Силовики пытались похитить не только жену Янгулбаева Зарему Мусаеву, но и его самого.

В итоге полицейские увезли в неизвестном направлении жену Янгулбаева Зарему Мусаеву, страдающую диабетом второго типа, без одежды и необходимых лекарств. По словам правозащитников, супруге Янгулбаева необходимо делать уколы инсулина пять раз в день. В эфире «Дождя»* Янгулбаев-младший сообщил, что адвоката к матери не пускают.

* внесены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Да борт он класть на всех хотел!

20.03 / Вопрос читателям: подавать ли редакции «Новой» в суд на Рамзана Кадырова?

31.10 / Палаческая бухгалтерия

10.03 / Пароль от карточки – Личное мнение

19.02 / Мнение: В тени «дела Навального»

27.08 / Мнение: Когда в Беларуси начнется бойня?

22.07 / 18-летняя дочь Лепса в Instagram похвасталась отдыхом в Италии

01.06 / Россияне назвали довольно неожиданные способы борьбы со стрессом

20.01 / Мнение: Люди, стрелявшие в наших отцов

22.11 / Почему «метавселенная» — это замаскированный Старший брат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика