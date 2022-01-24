Больше 33 тысяч человек подписали петицию в поддержку Заремы Мусаевой

…насильно вывезенной в Чечню.

На сайте Change.org опубликовали петицию с требованием освободить Зарему Мусаеву, жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, которую силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный. Петицию подписали уже больше 33 тысяч человек.

«Мы требуем власти Российской Федерации отпустить Зарему для оказания ей медпомощи, а также предоставить ее семье и правозащитникам информацию о ее местонахождении и самочувствии!», — говорится в заявлении «Комитета против пыток».

Правозащитники отметили, что при задержании Мусаева потеряла сознание, а «сотрудники чеченской полиции волоком тащили ее из квартиры».

Петиция адресована министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, министру внутренних дел Чеченской Республики Руслану Алханову, прокурору Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадырову, главе Чечни Рамзану Кадырову и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Ранее Евросоюз призвал российские власти освободить Зарему Мусаеву. В ЕС заявили, что «достоверные сообщения о непрекращающихся нарушениях прав человека в Чечне» и «бездействии федеральных властей» вызывают озабоченность.

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В Нижнем Новгороде попытались похитить федерального судью с семьей, но удалось увезти только его жену. Как это было — рассказывает адвокат, ставшая свидетелем событий

В четверг в нижегородскую квартиру Сайди Янгулбаева пришли представители чеченского ГУ МВД по городу Грозному. Силовики пытались похитить не только жену Янгулбаева Зарему Мусаеву, но и его самого.

В итоге полицейские увезли в неизвестном направлении жену Янгулбаева Зарему Мусаеву, страдающую диабетом второго типа, без одежды и необходимых лекарств. По словам правозащитников, супруге Янгулбаева необходимо делать уколы инсулина пять раз в день. В эфире «Дождя»* Янгулбаев-младший сообщил, что адвоката к матери не пускают.

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