 

Музеи Крыма решили подать кассацию на решение о передаче скифского золота Киеву

24.01.2022, 13:35, Новости дня
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Жалоба на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана в Верховный суд Нидерландов до 26 января, она будет вновь подана от четырех крымских музеев, сообщила директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«Кассация будет подана, вероятно, в последний день, в ближайшие два дня дорабатываются последние нюансы. Решение о подаче жалобы (на решение суда) принято. Кассация будет подана от четырех музеев», – передает РИА «Новости» слова Умрихиной.

Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года принял решение о том, что скифское золото должно быть передано Украине. Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщил об обжаловании решения суда.

В коллекцию входят около 2 тыс. артефактов, она была вывезена в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до переворота в Киеве и до вхождения Крыма в состав Российской Федерации. 

В Кремле заявили, что следят за ситуацией со скифским золотом.  



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