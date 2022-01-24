Публичный сервис контроля за содержанием дорог создали в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разработать специальный публичный сервис, где в режиме онлайн можно отследить работу коммунальной техники по уборке снега.

В режиме реального времени публичный сервис позволяет отследить километраж убранной территории, сколько техники задействовано на дорогах, где именно она находится.

«На первом этапе нам нужен 100% охват работы муниципальной техники. Мы выделили огромные деньги из областного бюджета на ее приобретение. Поэтому мне нужно, чтобы она с максимальной эффективностью работала на улицах и на дорогах области, а не стояла в гаражах. Мы будем с вами анализировать и отслеживать, в каком объеме главы вывели технику на уборку улиц. Если из 40 или 60 машин, как вы сейчас представили, работало только 19, глава должен будет объяснить причину. Задача стоит очень простая: в плохие погодные условия должна быть организована работа в три смены на всех участках. То есть, загрузка техники должна быть максимальной. Чтобы люди видели эффективность работы муниципальной государственной власти и понимали текущий объем работы в связи с погодной ситуацией», – приводятся слова губернатора на сайте правительства Белгородской области.

На покупку техники по инициативе губернатора области Вячеслава Гладкова было выделено 2,5 млрд рублей, 1,7 млрд рублей из них было направлено именно на коммунальную технику для работы в зимний период (1105 единиц техники). В 2021 году приобретено 624 единицы, остальную технику планируется закупить уже в этом году. Всего за два года планируется направить в районы и городские округа 1291 единицу. В конце декабря 2021 года всем муниципалитетам было передано в общей сумме 332 единицы техники, а в следующем поступит еще 460 единиц.

Ранее российская певица Татьяна Буланова прокомментировала ситуацию с некачественной уборкой снега в Санкт-Петербурге и привела в пример чистые и убранные улицы Казани.