 

Тверские морги прокомментировали «восстание из мертвых»

24.01.2022, 13:34, Новости дня
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Сообщение о «восставшем из мертвых» человеке в морге в Твери не подтвердили сотрудники тверских моргов, они также не смогли определить место, в котором было записано видео.

«По антуражу что-то мы не узнаем, чей этот морг. Не первый городской точно. Вообще, покойники не лежат на столах покрытые простынями. На столы кладутся уже на вскрытие. Так что мы думаем, что это все выдумки», – цитирует сообщение морга больницы №1 Твери РИА «Новости».

В моргах тверских больниц №4, №6, №7 также сообщили, что у них не было подобных случаев. В одной из больниц предположили, что это могло быть постановочное видео.

 

«Нам уже звонили неоднократно. К нам это никакого отношения не имеет», – сказали в морге бюро судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в Сети распространилось видео, схожее с записью камер видеоналбюдения. На нем запечатлено, как мужчина в помещении, похожем на морг, закрытый простыней, встает со стола. 



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