Павел Глоба: «Путин отложит нападение на Украину, пока Марс не выйдет из Козерога»

Астролог Павел Глоба объяснил, почему Россия до сих пор не начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. По мнению эксперта, Владимир Путин боится неблагоприятного расположения Марса в созвездии Козерога, и отложит вторжение до появления благоприятного знамения.

Павел Глоба назвал абсурдными ранее появившиеся в сети спекуляции о причинах, по которой Россия упорно откладывает начало вторжения на Украину. Военные эксперты называли, в частности, заморозки, отсутствие заморозков, приглашение Си Цзиньпина на Олимпиаду, страх перед Алексеем Навальным, угрозу отключение от SWIFT и риск конфискации дворца Путина в Лондоне. По мнению астролога, вполне очевидной и единственной причиной того, что Кремль не решается вторгнуться на Украину, является неблагоприятное небесное знамение. По словам астролога, Марс в Козероге означает неминуемое поражение наступающей армии.

«В последнее время нет сил читать глупости о причинах, по которым откладывается вторжение, которого ждут зрители телеканалов по всему миру. Понятно, что дело в звёздах. Нападать при Марсе в Козероге будет только полный безумец. Крым взяли, когда Венера и Юпитер были в Водолее, а теперь ничего подобного нет. Если власти Украины как следует профинансируют Астрологический центр Павла Глобы, то неблагоприятные знамения продлятся вплоть до конца 2022 года», – заявил астролог.

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