Павел Глоба: «Путин отложит нападение на Украину, пока Марс не выйдет из Козерога»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Астролог Павел Глоба объяснил, почему Россия до сих пор не начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. По мнению эксперта, Владимир Путин боится неблагоприятного расположения Марса в созвездии Козерога, и отложит вторжение до появления благоприятного знамения.
Павел Глоба назвал абсурдными ранее появившиеся в сети спекуляции о причинах, по которой Россия упорно откладывает начало вторжения на Украину. Военные эксперты называли, в частности, заморозки, отсутствие заморозков, приглашение Си Цзиньпина на Олимпиаду, страх перед Алексеем Навальным, угрозу отключение от SWIFT и риск конфискации дворца Путина в Лондоне. По мнению астролога, вполне очевидной и единственной причиной того, что Кремль не решается вторгнуться на Украину, является неблагоприятное небесное знамение. По словам астролога, Марс в Козероге означает неминуемое поражение наступающей армии.
«В последнее время нет сил читать глупости о причинах, по которым откладывается вторжение, которого ждут зрители телеканалов по всему миру. Понятно, что дело в звёздах. Нападать при Марсе в Козероге будет только полный безумец. Крым взяли, когда Венера и Юпитер были в Водолее, а теперь ничего подобного нет. Если власти Украины как следует профинансируют Астрологический центр Павла Глобы, то неблагоприятные знамения продлятся вплоть до конца 2022 года», – заявил астролог.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет