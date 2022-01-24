 

Принц Уильям поддержал сына Джорджа на школьном футбольном матче

24.01.2022, 13:16, Разное
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Принц Уильям поддержал своего старшего сына, принца Джорджа, на футбольном матче. В эти выходные 40-летний внук Елизаветы II был замечен на трибуне во время еженедельной игры между учениками футбольной секции. По будням они усердно тренируются, а в выходные оттачивают свое мастерство в товарищеском матче, посмотреть который могут родственники юных футболистов.

8-летний принц Джордж, который учится в частной школе Thomas’s Battersea в Лондоне, показал класс во время игры. В сеть попали кадры, сделанные во время матча: старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон играл в полосатой бело-голубой футболке и синих шортах, а также темно-синем лонгсливе, белых гетрах и бутсах. На фото можно рассмотреть запачканные коленки Джорджа, из чего можно сделать вывод, что он принимал активное участие в матче.

После игры отец ребенка из команды, противостоящей команде принца Джорджа, попросил Уильяма сфотографироваться с командой и попросил разрешения опубликовать снимок в Instagram, поскольку его учетная запись была частной. Но копии этих фотографий все равно быстро распространились в фан-аккаунтах королевской семьи.

Принц Уильям – давний фанат футбола. Он является президентом английской федерации футбола и фанатов клуба “Астон Вилла”. Свою любовь к этому виду спорта он привил и сыну. Тот летом 2021 года посетил два матча в рамках Евро-2020 – матч 1/8 финала между Англией и Германией и финальную игру, в которой Англия проиграла Италии в серии пенальти. Реакция Джорджа на проигрыш сборной была очень красноречивой – фото смотрите здесь.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном, принцем Джорджем



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