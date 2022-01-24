25-ый Кубок мира – грандиозный праздник танца

Турнир должен был состояться еще в октябре, но его пришлось перенести на январь из-за объявленного в стране локдауна. Все с нетерпением ждали этого грандиозного праздника танца. Соскучиться по турнирам за время пандемии успели не только сами танцоры, но и кремлевская публика. За два последних года было перенесено несколько запланированных соревнований в Кремле. И вот теперь, когда турнир, наконец, состоялся, счастливы были все присутствующие. Атмосфера царила невероятно праздничная, приправленная приятным возбуждением и воодушевлением. Как всегда, на высоте оказалось оформление зала, в котором уже не первый год принимает активное участие Модный Дом Helena Elange. Множество цветов, вечерние наряды публики, яркие костюмы участников, живая музыка в исполнении группы под руководством Георгия Мушеева, идеальная работа звукорежиссеров и мастеров по свету, а также потрясающий, с тонким юмором конферанс бессменного ведущего Станислава Попова превратили событие в настоящий искрящийся праздник, где каждый был счастлив.

Маэстро рассказал о том, что происходило на паркете в этот вечер:

“У нас сегодня великолепный состав. В профессиональном турнире приняли участие четыре лучших дуэта планеты. Буквально позавчера они выступали на открытом чемпионате Великобритании — это один из самых престижных турниров в мире. И сегодня из шести финальных пар UK четыре танцуют у нас, на нашем паркете. Еще две достойные пары заняли место в финале. И он получился очень красивым, сильным.

Весьма интересным получится и финал соревнований любителей. Великолепный дуэт из Испании стал победителем, а также много было других интересных пар как российских, так и представителей США, Болгарии, других стран.

Вечер получился насыщен событиями, соревновались еще представители направления American Smooth. Это такое совершенно удивительное соединение европейского танца, хореографии, латиноамериканского включения. В этой категории мы достигли ведущих позиций в мире, поэтому это соревнование было тоже очень красивым, на высоком уровне.

По традиции турнир Pro-Am – Professional Amateur — тоже прошел в рамках нашего события. Российские проэмщицы занимают тоже ведущие позиции в мире. Так что, и этот турнир тоже выглядел очень зрелищно.

Программа получилась динамичная, разнообразная. Я думаю, она доставила много-много радости всем, собравшимся сегодня в Кремлевском Дворце любителям танцевального спорта и всем тем, кто наблюдал за происходящим по онлайн-трансляции”.

Результаты соревнований, прошедших в этот день в Кремлевском Дворце, можно назвать одновременно закономерными и неожиданными. Ведь никто не мог предугадать, в какой форме подойдут к турниру танцоры после достаточно редкой в последние два года конкурсной практики.

Места распределились следующим образом:

Кубок мира Латина/Профессионалы

Троелс Багер и Ина Желязкова (СЩА)

Дорин Фрикатану и Марина Сергеева (Великобритания)

Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева (Россия)

Павел Звычайный и Полина Телешова (Россия)

Фердинандо Иннаконе и Юлия Мусихина (Великобритания)

Владимир Литвинов и Ольга Николаева (Россия)

Кубок Кремля Латина/Любители

Джоел Гомес и Кристина Беспечнова (Испания)

Михаил Попов и Анастасия Дубровская (Россия)

Никита Павлов и Анастасия Васильченко (Россия)

В направлении American Smooth среди профессионалов сильнейшими стали Олег Харламов и Татьяна Кудрявцева, а в категории юниоров — Артем Гирдо и Валерия Комогорова. Кубок по Pro-Am забрали Андрей Мотыль и Екатерина Жукова.

Своими эмоциями поделились финалисты Павел Звычайный и Полина Телешова:

“Перед турниром у нас были самые позитивные ожидания. Хотелось получить удовольствие прежде всего. И мы его получили сразу уже в первом туре. Всегда приятно танцевать дома, всегда приятно танцевать на самом престижном турнире. У нас только что прошел чемпионат Великобритании, и сейчас, когда уже основной стресс прошел, просто эмоции, просто кайф, просто наслаждение. Не скажу, что это легко, через день после одного сложно соревнования перелететь в другую часть Европы и танцевать на еще одном, не менее значимом. Безусловно, тело не успевает восстанавливаться, но на то мы и спортсмены, мы же знаем на что мы идем, мы готовимся. Поэтому, когда ты об этом не думаешь, ты этого в принципе не замечаешь. А здесь на турнире такая атмосфера, такие эмоции, что мысли об усталости даже в голову не приходят. Так что все прекрасно!”

Несмотря на то, что зрители, регулярно посещающие все танцевальные события, проводимые в Кремле, уже привыкли к тому, что каждый раз их ждет интереснейшая развлекательная программа, всё же и они были приятно удивлены новыми артистами, и новыми образами уже хорошо знакомых исполнителей. Голос певицы Анжелиик Эланж не раз звучал на танцевальных праздниках в Кремле. Но на этот раз помимо вокала молодая исполнительница продемонстрировала публике владение и хореографией. Она подготовила интересную миниатюру Biomachines с использованием элементов таких современных направлений как хаус-денс, хип-хоп и брейкденс, где органично переплелись танцевальное и вокальное искусство.

Новая встреча с такими корифеями танца как Виктор Да Силва и Ханна Картунен была принята публикой с восхищением. Их новый номер произвел впечатление на всех. Даже танцоры, которым еще предстояли финальные выступления, вышли в зал, чтобы наблюдать за этим завораживающим действом.

Представил на суд кремлевских зрителей свои композиции и певец и скрипач-виртуоз Марио Дюранд. Его музыкальные номера добавили красок в общую палитру элегантной праздничной атмосферы турнира.