 

“Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна”. 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью

24.01.2022, 13:10, Новости дня
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“Это был 2011 год, я попала на шоу “Голос країни” на “1+1”, уже была три года разведена со своим мужем. И мне пришлось выбирать – тогда на первом месте была профессия, концерты. шоу. И мне не хватало времени на Ульяну. Та семья ее поддержала, семья мужа, и даже дошло до того, что Ульяна  сказала: “Я ухожу от тебя, буду жить у папы”, – рассказала 40-летняя артистка.

Она отметила, что ее дочери на тот момент было 12 – 13 лет.

“Я могу сказать, что потеряла тогда Ульяну. Она вообще почти перестала со мной общаться. Тогда была трагедия в моей жизни. Сейчас все хорошо. Она вернулась ко мне жить, когда узнала, что я беременна и стану во второй раз матерью”, – отметила Тоня Матвиенко.

Певица отметила, что сейчас они стали подругами.

ВИДЕОВидео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну в 1998 году – сейчас ей 23 года. Имени отца Ульяны артистка не называет. Известно, что они расстались в 2008 году.

В 2017 году Тоня Матвиено вышла замуж за коллегу Арсена Мирзояна. Пара воспитывает дочь Нину (2016). От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына.

Певица вместе с мужем и дочерью проживает в доме своей матери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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