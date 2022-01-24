 

Кандидат наук Чурадзе рассказал о риске перитонита в брюшной полости из-за COVID-19

24.01.2022, 13:06, Разное
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У большинства уже укоренилась мысль, что COVID-19 губителен для лёгких, но нельзя забывать, что вирус опасен и для остальных органов. Врач Чурадзе обратил внимание на серьёзное заболевание – перитонит в брюшной полости, как на возможное последствие болезни.
Перитонит – это не типичное осложнение после коронавирусной инфекции, но врач всё же неоднократно сталкивался с этим. Оно может быть связано с иммунными функциями органов брюшной полости. В этой зоне осложнения могут формироваться, так как болезнь пагубно влияет на иммунную защиту.

Врач озвучил, что существует комплекс симптомов под названием «острый живот». Они включают: вздутие, сильные боли в животе, интоксикацию и отсутствие стула. При столкновении с перечисленными симптомами необходимо немедленно обращаться за помощью к медикам.

Чурадзе также отмечает, что предугадать, какими будут осложнения у заражённого, невозможно. Значительно снизить вероятность осложнений можно с помощью вакцинации, пишет портал Newinform.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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