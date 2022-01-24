Специалист призывает заменить обычную гречку на зеленую

Юлия Половинская, нутрициолог, сообщила, что лучше всего заменять обычную гречку на зеленую. Эксперт объясняет, что именно эту крупу не подвергают термообработке.

Зеленая гречка – зерно гречихи без термообработки, потому она не утрачивает витамины. Нутрициолог объясняет, что в такой крупе больше пользы, чем в коричневом продукте. В ней много клетчатки, способствующей процессу пищеварения. Также имеются антиоксиданты, что помогает улучшить иммунную систему, замедлить процесс старения. Врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что гречневая крупа помогает даже при жировой болезни печени.

Употребление зеленой гречки помогает привести в норму показатели гемоглобина в крови. В продукте содержится минералы и витамины. Такая каша подходит людям в период снижения веса, так как дает ощущение сытости, необходима для улучшения метаболизма. Специалист напоминает, что зеленую гречку нужно осторожно употреблять тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Источник: rsport.ria.ru