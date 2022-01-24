Госдеп распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины

…из-за «угрозы военных действий со стороны России».

Госдепартамент США выпустил распоряжение эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление.

Ведомство также санкционировало добровольный отъезд государственных служащих США и заявило, что американским гражданам следует рассмотреть вопрос об отъезде немедленно.

«Военные действия РФ могут произойти в любое время, и правительство Соединенных Штатов не сможет эвакуировать американских жителей в такой ситуации,

поэтому граждане США, находящиеся в настоящее время в Украине, должны планировать свои действия соответствующим образом», — заявили в Госдепе.

Помимо этого, американское ведомство рекомендовало гражданам США в Украине уехать из страны на коммерческих рейсах и других частных транспортных средствах — из-за «угрозы военных действий России» и распространения коронавируса. Есть сообщения, что РФ планирует масштабные военные действия против Украины, утверждает Госдеп.

Гражданам США, как сообщает Associated Press, также рекомендовано не посещать Россию.

«Не совершайте поездок в Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной,

возможного преследования американских граждан, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследования со стороны сотрудников служб безопасности и произвольного применения местных законов»,— заявило американское ведомство.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить в странах Балтии и Восточной Европы войска, авиации и флота. Варианты включают отправку от 1 тысячи до 5 тысяч военных с возможностью увеличения этого числа в 10 раз, если «ситуация ухудшится». Ожидается, что Байден примет решение на этой неделе. Пока ни один из рассматриваемых вариантов не включает развертывание дополнительных войск в самой Украине.

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