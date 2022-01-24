 

За сутки в РФ госпитализировали 5,9 тыс. человек с коронавирусом

24.01.2022, 12:49, Новости дня
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 5 970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

Всего за сутки в стране выявили 65 109 случаев заболевания. Выписано в связи с выздоровлением 21 714 человек, за это же время подтверждено 655 смертей.

В Москве выявлено 19 509 случаев COVID, в Московской области – 5 980, Санкт-Петербурге – 8 413.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 6 211 человек с коронавирусом, таким образом, число госпитализаций сократилось на 241.



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