 

Фонду «Круг добра» разрешили закупать лекарства сразу после регистрации в России

24.01.2022, 12:49, Новости дня
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Подписано постановление, которое позволит созданному по инициативе президента фонду «Круг добра» закупать препараты сразу же после их регистрации в России, это касается и препарата «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы начнем с темы поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Правительство продолжает совершенствовать систему обеспечения их необходимыми лекарствами. Подписано постановление, которое позволит созданному по инициативе президента фонду «Круг добра» закупать препараты сразу же после их регистрации в России, еще до того, как они поступят на рынок», – цитирует ТАСС главу правительства.

Мишустин уточнил, что разрешение касается и препарата «Золгенсма» – самого дорогого лекарства в мире для лечения спинальной мышечной атрофии.

Ране Фонд «Круг добра» открыл возможность подать заявки на обеспечение лекарственными препаратами детей в 2022 году и призывает регионы призвал регионы не затягивать с этим.



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