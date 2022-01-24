Рашкин пожаловался на невозможность купить лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что хочет выпустить в лес лося взамен убитого на незаконной охоте в Саратовской области, но ему отказываются продать животное.

«Я хочу купить лося и отправить его в Лысогорский район Саратовской области. Но мне отказываются его продавать. Я хочу отправить не просто деньги, а животное, пусть он там живет», – передает РИА «Новости» слова Рашкина перед заседанием Мосгорсуда, где в понедельник проверят законность запретов, наложенных на него.

Ранее Басманный суд Москвы запретил депутату на время следствия посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00. Срок действия запрета суд установил до 13 февраля. Рашкин обжаловал те запреты, которые мешают ему в работе, просил разрешить звонки и интернет.

«Апелляционная инстанция оставила решение суда об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения», – сказали в пресс-службе Мосгорсуда. По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.

Напомним, Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Рашкина уже признали виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Его лишили прав на управление транспортным средством и назначили штраф в 30 тыс. рублей. Кроме того, ему предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору».