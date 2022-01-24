Стася Милославская снялась в оригинальном сериале Netflix

Актриса театра и кино Стася Милославская, получившая известность благодаря роли в фильме Бориса Акопова “Бык”, снялась в международном проекте для Netflix. 26-летняя артистка сыграла в 8-серийном шпионском триллере “С холода” известного продюсера и шоураннера Адама Гласса, который работал над такими успешными сериалами, как “Сверхестественное”, “Мыслить как преступник: За границей”, “Чи”.

Главную роль в сериале “С холода” исполнила американская актриса, уроженка Санкт-Петербурга Маргарита Левиева, ее киноманы знают по фильму “Линкольн для адвоката”. И Маргарита, и Стася играют шпионов со сверхспособностями.

Она (моя героиня) – секретный агент с суперспособностями. Наверное, больше сказать не могу, чтобы не спойлерить, отмечу, что на моей памяти это первый проект, когда из спецагентов не делают каких-то хрестоматийно плохих людей, – говорит Стася о своем персонаже.

Как говорит Милославская, будущий сериал о любви и о выборе. Мать-одиночка по имени Дженни (Маргарита Левиева) приезжает с дочкой на каникулы в Мадрид и попадает в тиски агентов ЦРУ, которые заставляют ее вернуться к давно похороненному прошлому. Дженни бывший сотрудник КГБ со сверхспособностями, полученными ее в результате секретного эксперимента. Героиня начинает подозревать, что такие же способности есть еще у кого-то и этот кто-то угрожает жизни невинных людей.

Съемки проходили в испанской столице. Стася Милославская поделилась с HELLO.RU впечатлениями от процесса.

Все удивляются, но разницы между работой съемочной площадки “там” и “здесь” почти нет. Наверное, только в подготовительном периоде, редко когда на наших проектах мы можем позволить себе столько репетиций и столько читок и встреч задолго до съемок. И это очень помогает потом на съемочной площадке не тратить время на обсуждения, а очень-очень быстро снимать, – сказала Стася HELLO.RU.