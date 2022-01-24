Сбербанк объявил о покупке Microsoft

Председатель правления «Сбербанка» Герман Греф во время проведения конференции «Сбер-2022» сообщил о приобретении контрольного пакета акций компании «Microsoft». По его словам, благодаря своевременным денежным вливаниям, Microsoft сможет укрепить свои позиции в области информационных технологий. Сумма сделки не разглашается.

В ходе выступления Греф рассказал, что продукцию Microsoft ожидает ряд нововведений. Так, в Windows 11 будет автоматически предустановлено приложение «Сбербанк онлайн», а также улучшен антивирус, который научится блокировать спам-рассылки от других банков.

Помимо этого, изменения коснутся всего, что связанно с «Microsoft» и игровой индустрией. Xbox Game Studios будет переименован в «Сберигры», а внутриигровая валюта в многопользовательских играх привязана к счету игрока в «Сбербанке». Также прямо во время процесса игры на консолях можно будет оформить кредит по сниженной ставке специально для доната в игры от Xbox Game Studios.

По сообщениям инсайдеров, «Сбербанк» планирует приобрести «небольшую студию из Японии», занимающуюся созданием созданием собственной консоли и видеоигр для неё.

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