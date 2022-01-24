39-летняя Ольга Фреймут показала младшую на 10 лет сестру

Ведущая отметила, что снимок был сделан в аэропорту Борисполь.

Скриншот: freimutolia / Instagram

Контекст:

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу “Подъем”, “Ревизор” на “Новом канале”, “Голос країни”, “Інспектор Фреймут” на “1+1”, “Роман с Ольгой” на “Интере”. Была участницей шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett’s.

Юлия Фреймут младше Ольги Фреймут на 10 лет. Она – продюсер. Работает на проектах вместе со старшей сестрой. Ольга Фреймут также вляется крестной матерью дочери Юлии Фреймут Габриэль.

—