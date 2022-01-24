Мнение: О войне России с Украиной: когда начнётся и чем закончится

Все, кто сейчас говорят, будто России «незачем» нападать на Украину, сознательно или по недомыслию не учитывают одного. Бывают события, превращающие маловероятную войну в неизбежную.

И применительно к топику не надо быть Вангой, чтобы предсказать, что именно станет триггером.

Тем более, что набор возможных сценариев, как мы знаем из классики, весьма и весьма ограничен.

А на носу меж тем… страшный кризис на Западе очередная Олимпиада. Опять в Пекине. Для «сценаристов» просто грех не использовать такой повод для римейка.

Все помнят, что «Война 08-08-08» началась как раз в день открытия XXIX летних Олимпийских игр в столице КНР. Тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, вероятно, не без подсказки решил, что это весьма удобный момент. Главком России за границей, разница во времени Москвы с Пекином — 5 часов, пока разберутся, пока подождут, пока доложат…

Это уже восемь лет спустя западные лидеры стали без зазрения совести утверждать, будто громадная #Россия нагло вторглась в маленькую, но независимую Грузию, чтобы помешать ей войти в НАТО и «территориально наказать» за выход из-под руки Москвы. А тогда, по горячим следам, Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе, которой руководила экс-представитель ООН в Грузии Хайди Тальявини, всё же пришла к честному выводу: войну начала Грузия, а «боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел».

Другое событие, тоже связанное с Олимпиадой и последовавшими за тем действиями России — насильственная смена власти в Киеве в феврале 2014 года. Ей, как все теперь старательно забывают, предшествовало мирное соглашение тогдашнего украинского президента Виктора Януковича с оппозицией, заключённое при посредничестве нескольких западных лидеров. По этому документу от 21 февраля 2014 года обе стороны обязались прекратить противостояние, вернуть украинскую конституцию в 204 год и провести досрочные президентские выборы. Но сразу после того «победители Майдана», воспользовавшись тем, что сторона президента выполнила свои обязательства, выведя из города силовиков, взяли под контроль «президентский квартал» и менее чем через сутки отстранили официального главу украинского государства от власти под предлогом… его самоустранения. Хотя на тот момент Виктор Янукович был на пути в Харьков, где намеревался принять участие в мероприятии собственной «Партии Регионов». Ну и «реакция России» последовала вскоре.

Этот весьма краткий исторический экскурс призван показать, что ничто не ново под Луной. Одни и те же «сценаристы» используют одни и те же шаблоны.

Соответственно, что может быть на этот раз?

Предположим, 4 февраля, когда российский президент Владимир #Путин будет в Пекине договариваться со своим китайским коллегой Си Цзиньпинем, кто-то в Киеве сочтёт этот момент удобным… И ВСУ, сконцентрированные на линии разграничения в Донбассе, — кстати, по данным ДНР-ЛНР, эта группировка в последние недели заметно усилилась, — перейдут в массированное наступление. Для тех, кто запамятовал, нечто подобное было и в 2015 году в районе Марьинки около Донецка, в 2016-м активизировались боевые действия в районе Авдеевки, а в канун 2017 года эпицентром столкновений стала «Светлодарская дуга» недалеко от Дебальцево. И каждый раз #Украина обвиняла в «провокациях» Россию, что давало Западу повод для новых и новых санкций.

То есть, схема отработана.

Итак, допустим, 4 февраля вновь начнётся… Кстати, «зачинщиками» на этот раз вполне могут оказаться и добробаты — какой, мол, с них спрос. А то, что на вооружении «добровольцев» оказались РСЗО, САУ и танки — так, случайность.

Может ли Россия не ответить и «сдать» непризнанные республики? На практике — вряд ли. И вовсе не потому, что Владимиру Путину так уж дорог «народ Донбасса». Просто, с одной стороны, такая капитуляция вызовет глубокий внутриполитический кризис в России: очень много российских силовиков и представителей истеблишмента действительно верят во всё то, что регулярно транслируют об Украине по Рос-ТВ. А с другой, после установления контроля над ОРДЛО следующий шаг Киева вполне логичен и понятен — попытка «вернуть #Крым». Особенно, если в Москве потеря Донбасса приведёт к чему-то похожему на ГКЧП.

То есть, «придётся вмешаться».

И за ценой тут #Кремль не постоит — на кону, как минимум, вопрос политического выживания. А западные #санкции… Ну ведь не ядерный удар же…

Дальнейшее тоже понятно. #Россия «отвечает»… Естественно, с некоторым запозданием, а потому несоразмерно. Вероятно, первые сутки #США и #НАТО — при всей их ныне декларируемой готовности незамедлительно ответить на российскую агрессию — будут выжидать, ограничиваясь риторикой. Всё-таки нужно сперва убедить западного избирателя, что именно Россия тут «первой начала», и это угрожает всему миру, а потому придётся пойти на жертвы, чтобы её обуздать. Ну и дальше — обещанные «адские санкции», новые переговоры, условный «Минск-3», только уже совсем не в Минске…

Как полагаете, на чьих условиях будут новые соглашения?

View Poll: Минск-3

—