Специалист рассказал о симптомах, сигнализирующих о проблемах с печенью

Сергей Вялов, гастроэнтеролог, рассказал о симптоматике, которая указывает на проблемы с работой печени. Специалист объяснил, что при нарушениях в работе органа у людей возникает процесс энцефалопатии.

На печень возложено много функций в организме человека. Она помогает очищать его от токсических веществ, остатков гормонов, синтеза холестерина. Если орган больше не справляется со своей работой, то это ведет к нарушениям функций мозга. При этом происходит ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, человек не может сосредотачиваться, появляется раздражение.

Когда имеется проблема с органом, то сначала болезненных ощущений нет, они проявляются тогда, когда проблема становится глобальной и представляет опасность для организма. Доктор напоминает, что есть симптоматика, которая может указывать на то, что с печенью имеются проблемы.

Следует обращать внимание на болезненные ощущения в правом подреберье, включая ситуацию, когда больной не может разогнуться, у него появляется желтизна глаз и кожи, дрожат руки, появляется неприятный привкус во рту. Наличие такой симптоматики не всегда говорит о том, что у человека проблемы именно с этим органом, но это первые сигналы, которые указывают на необходимость проверить организм.

Самые распространенные причины, из-за которых возникают проблемы с печенью – это алкоголь и жиры. При этом люди, которые употребляют жирную пищу, необязательно будут иметь лишний вес. Жир откладывается не только на боках, но и на внутренних органах, где накапливается и откладывается на клетках печени. Там жир окисляется и клетки погибают.

Источник: radiosputnik.ria.ru