 

Голос Бадоевой раздражает зрителей проекта «Две звезды. Отцы и дети»

24.01.2022, 12:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зрители отрицательно высказались о работе Жанны Бадоевой в проекте «Две звезды. Отцы и дети». Они заявили, что их раздражает ее голос. По словам общественности, ведущей не нужно вести данное шоу на «Первом канале».
После свежего выпуска «Две звезды. Отцы и дети» зрители стали оставлять отрицательные комментарии в адрес Жанны Бадоевой. Им не нравятся вопросы, которая ведущая задает участникам. К тому же они остались недовольны ее манерой общения. Голос ведущей зрители назвали «скрипучим с подвизгиванием».

Поклонникам проекта не очень понятна политика «Первого канала». Они не понимают, зачем принимать на работу ведущих, голос которых у зрителей вызывает раздражение. Среди пользователей Сети нашлись и те, кто посчитал, что продюсеры специально все спланировали, чтобы шоу было обсуждаемым, пишет портал «Политэксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Диетолог назвала самые безопасные сладости

17.08 / Ученые: Активное пользование Facebook увеличивает риск депрессии

21.09 / Мнение: О гении Сталина: миф и правда

09.12 / Мнение: Новый французский атомный авианосец

03.11 / В Москве в квартире на Марьинском парке нашли трупы двух мужчин

20.12 / В какой одежде встречать год Тигра разным знакам зодиака, чтобы год прошел на ура

15.07 / Альбина Джанабаева удивила поклонников снимком без макияжа

01.03 / Жительница Красноярска прописала в своей однушке 129 мигрантов

15.07 / Мнение: История за 500 евро

11.03 / Ученые рассказали, что людей с афантазией сложно напугать страшными историями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика