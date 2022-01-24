Голос Бадоевой раздражает зрителей проекта «Две звезды. Отцы и дети»

Зрители отрицательно высказались о работе Жанны Бадоевой в проекте «Две звезды. Отцы и дети». Они заявили, что их раздражает ее голос. По словам общественности, ведущей не нужно вести данное шоу на «Первом канале».

После свежего выпуска «Две звезды. Отцы и дети» зрители стали оставлять отрицательные комментарии в адрес Жанны Бадоевой. Им не нравятся вопросы, которая ведущая задает участникам. К тому же они остались недовольны ее манерой общения. Голос ведущей зрители назвали «скрипучим с подвизгиванием».

Поклонникам проекта не очень понятна политика «Первого канала». Они не понимают, зачем принимать на работу ведущих, голос которых у зрителей вызывает раздражение. Среди пользователей Сети нашлись и те, кто посчитал, что продюсеры специально все спланировали, чтобы шоу было обсуждаемым, пишет портал «Политэксперт».