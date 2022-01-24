 

Адвокат Узденский: Брак Градского и Коташенко могут признать недействительным

24.01.2022, 12:22, Разное
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Брак модели Марины Коташенко и ныне покойного певца Александра Градского могут признать фиктивным. Такое заявление в рамках программы «Звезды сошлись» сделал адвокат Сергей Уздинский.
В рамках ток-шоу обсуждалась тема ограбления вдовы Александра Градского. Она под угрозой вооруженной расправы сама отдала злоумышленникам сумму 100 миллионов рублей. Наличные средства Марина Коташенко хранила под кроватью в спальне. Примечательно, что Градский женился на своей избраннице за две недели до смерти. До этого пара 17 лет жила в гражданском браке.

По словам адвоката Сергея Узденского, брак Градского и Коташенко могут и вовсе признать недействительным. Такие основания есть, если он заключался не с целью создания семьи. Юрист обратил внимание, что семья по факту существовала уже давно, а для оформления отношений были другие мотивы.

Сейчас следователи продолжают искать подозреваемых в ограблении. В целом инцидент и вовсе многие считают странным. Некоторые обвиняют Марину Коташенко в том, что она сама инсценировала ограбление, но эту версию полиция уже не рассматривает. После смерти Градского выяснилось, что мэтр признавал исключительно расчеты наличными. Он не доверял банкам, поэтому действительно хранил большие суммы денег дома.

Источник: www.ntv.ru



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