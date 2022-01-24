 

Доходы самых популярных тиктокеров

24.01.2022, 12:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…оказались выше, чем у глав крупнейших корпораций США.

The Wall Street Journal сравнил доходы самых успешных блогеров TikTok с зарплатами генеральных директоров крупнейших американских компаний. Издание выяснило, что некоторые тиктокеры зарабатывают больше управляющих.

Для анализа The Wall Street Journal воспользовался рейтингом Forbes, опубликованным в начале января. В список вошли семь звезд TikTok, больше всех заработавших в 2021 году. При этом Forbes не учитывал в рейтинге известных телезвезд, актеров и музыкантов, у которых также есть аккаунты в соцсети.

Суммарно самые популярные тиктокеры заработали 55,5 млн долларов в 2021 году. При этом им всем меньше 25 лет.

Возглавила список 17-летняя Чарли Д`Амелио (133 млн подписчиков) — в прошлом году она заработала 17,5 млн долларов. Согласно анализу The Wall Street Journal, средняя зарплата руководителей компаний из списка S&P 500 в 2020 году составила 13,4 млн долларов.

Доход сестры Чарли — Дикси — составил 10 млн долларов.

Сестры, по подсчетам издания, заработали больше, чем Даррен Вудс из Exxon Mobil (15,6 млн долларов), Кевин Джонсон из Starbucks (14,7 млн долларов), Эд Бастиан из Delta Air Lines (13,1 млн долларов) и Крис Кемпчински из McDonald's (10,8 млн долларов).

При этом некоторые руководители S&P 500 зарабатывают гораздо больше тиктокеров. К примеру, Роберт Котик, глава Activision-Blizzard, заработал в 2020 году почти 155 млн долларов, а гендиректор Apple Inc Тим Кук — около 100 млн долларов.

Третье место в списке самых полярных тиктокеров заняла Эддисон Рэй, она, по данным Forbes, заработала за год 8,5 млн долларов. На четвертом месте — Белла Поарч (5 млн долларов).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кальмарный капитализм глазами «тикток-коммунизма»

Почему не стоит заниматься социальной критикой на основе популярных сериалов

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / «Возвращают частицу достоинства»

22.08 / Польша в рамках декоммунизации заменила Россию на Кастовию

06.11 / Мнение: Трамп не учел уроков Путина (шутка)

16.11 / Софи Тернер рассекретила дату рождения дочери

21.03 / Такая страшная Голенька – Личное мнение

29.03 / Для чего инопланетяне погружают похищенных людей в жидкости или гели?

10.01 / Врач рассказал о риске появления новых мутаций коронавируса в организме человека

11.11 / Мнение: Богатейшая история фальсификации выборов

26.05 / “Лелей дитя, и оно устрашит тебя”: святитель Лука о величайшей ошибке, которую совершают родители

23.06 / От шлепок до сабо. Трендовая обувь для жаркого лета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика