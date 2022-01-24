Доходы самых популярных тиктокеров

…оказались выше, чем у глав крупнейших корпораций США.

The Wall Street Journal сравнил доходы самых успешных блогеров TikTok с зарплатами генеральных директоров крупнейших американских компаний. Издание выяснило, что некоторые тиктокеры зарабатывают больше управляющих.

Для анализа The Wall Street Journal воспользовался рейтингом Forbes, опубликованным в начале января. В список вошли семь звезд TikTok, больше всех заработавших в 2021 году. При этом Forbes не учитывал в рейтинге известных телезвезд, актеров и музыкантов, у которых также есть аккаунты в соцсети.

Суммарно самые популярные тиктокеры заработали 55,5 млн долларов в 2021 году. При этом им всем меньше 25 лет.

Возглавила список 17-летняя Чарли Д`Амелио (133 млн подписчиков) — в прошлом году она заработала 17,5 млн долларов. Согласно анализу The Wall Street Journal, средняя зарплата руководителей компаний из списка S&P 500 в 2020 году составила 13,4 млн долларов.

Доход сестры Чарли — Дикси — составил 10 млн долларов.

Сестры, по подсчетам издания, заработали больше, чем Даррен Вудс из Exxon Mobil (15,6 млн долларов), Кевин Джонсон из Starbucks (14,7 млн долларов), Эд Бастиан из Delta Air Lines (13,1 млн долларов) и Крис Кемпчински из McDonald's (10,8 млн долларов).

При этом некоторые руководители S&P 500 зарабатывают гораздо больше тиктокеров. К примеру, Роберт Котик, глава Activision-Blizzard, заработал в 2020 году почти 155 млн долларов, а гендиректор Apple Inc Тим Кук — около 100 млн долларов.

Третье место в списке самых полярных тиктокеров заняла Эддисон Рэй, она, по данным Forbes, заработала за год 8,5 млн долларов. На четвертом месте — Белла Поарч (5 млн долларов).

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