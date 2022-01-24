Бастрыкин потребовал завести дело после видео с ребенком на 20-градусном морозе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после публикации видео с издевательствами над ребенком в Алтайском крае.

«В связи с появившейся в СМИ информацией об издевательствах над малолетним ребенком, которого, как сообщается, родители выгоняют на улицу без одежды, председатель СК поручил и.о. руководителя следственного управления СК по Алтайскому краю Колесниченко Игорю Владимировичу возбудить уголовное дело и представить доклад о ситуации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что на Алтае шестилетнего ребенка выгнали голым на 20-градусный мороз. Его заметила соседка. Ребенок пояснил, что родители запрещают ему заходить в дом.

По данным издания, в семье также живут еще двое детей, одному из них пять лет, другому – один год. Органы опеки два раза забирали детей у родителей.

Между тем в региональном следственном управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту издевательств над ребенком, передает ТАСС.

«По данным следствия, 21 января в селе Селезнево родители пятилетнего мальчика, будучи недовольными поведением сына, выгнали его из дома. При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице. В настоящее время несовершеннолетний и его двое братьев изъяты из семьи», – пояснили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем». Также начата процессуальная проверка в отношении органов системы профилактики.

В декабре в Саратовской области двое детей были обнаружены в овраге. Медики скорой помощи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения от переохлаждения, а девочка 2016 года рождения перенесла клиническую смерть, но выжила и сейчас попала в больницу.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя отмечала, что жительница саратовского села, оставившая умирать на морозе в овраге двоих детей, дает противоречивые показания.