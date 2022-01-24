Сенатор предположил цель отъезда дипломатов США из Киева

Эвакуация Вашингтоном части американских дипломатов может свидетельствовать о подготовке Западом военной провокации на Украине, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Эвакуация США части своей дипмиссии может свидетельствовать о подготовке Вашингтоном и их союзниками военной провокации на Украине», – передает его слова РИА «Новости».

Цеков напомнил в связи с этим об оказанной Киеву военной помощи со стороны НАТО и США.

По мнению сенатора, своими действиями США хотят «поднять ставки» в переговорах с Россией.

«Они нагнетают напряженность на Украине для «повышения ставок» в переговорном процессе с Россией по безопасности», – сообщил он, отметив, что такой подход очень неверный.

Цеков добавил, что Россия, наоборот, предлагает снизить напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона, обеспечить безопасность не только для себя и в Европе, но и для всего мира.

Парламентарий отметил, что тяжелейшие проблемы, с которыми столкнулась Украина, создают именно США и их союзники.

«Руководители государств должны предупреждать любые войны, это ответственная позиция», – заключил Цеков.

В понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты в случае эскалации напряженности на Украине не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.

В этот же день Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации. При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением.

Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».

Также появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.

Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.

Напомним, что РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.