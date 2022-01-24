 

ДНР пригрозила невосполнимым ущербом при наступлении ВСУ

24.01.2022, 12:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб, сообщил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

Басурин призвал украинских силовиков отказаться от участия в боевых действиях и «выполнения преступных приказов своего командования».

Отмечается, что украинские военнослужащие проводят подготовку к наступлению в Донбассе, идет усиление штурмовых групп. По словам представителя Народной милиции ДНР, в подразделениях первой отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации. Из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков.

«Получены достоверные сведения о прибытии для проведения провокаций в район Авдеевки (город в нескольких километрах от Донецка под контролем Киева – ред.) 40 военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения, ранее прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании в 142-м учебно-тренировочном центре ССО», – сказал представитель ведомства.

Кроме того, к линии соприкосновения в Донбассе прибывают самоходные реактивные установки разминирования УР-77, происходит усиление передовых подразделений и штурмовых групп переносными установками разминирования УР-83П. Также начата передислокация подразделений 28-й бригады ВСУ из пункта постоянной дислокации в Одесской области.

Ранее управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Рубль вырос к доллару

01.05 / Блинкен собрался обсудить в Киеве поставки оружия Украине

13.12 / Журналист показал видео, на котором якобы контрабандисты переносят сигареты из Закарпатья в Румынию через заснеженную гору. Пограничники отреагировали

02.10 / Уровень безработицы в США упал в сентябре до 7,9%

29.11 / Умер бывший замглавы ФСИН Николай Баринов

20.01 / Apple напомнил о своей дорогой салфетке, опубликовав инструкцию по уходу за ней

01.02 / В сервисе «Google Карты» появился режим разделенного экрана

21.02 / Береза: Я за вакцины, прошедшие все стадии клинических испытаний, опубликовавшие подтвержденный результат

18.06 / Германия ослабляет ограничения на въезд для украинцев, вакцинированных от COVID-19 – посольство

04.11 / Ватикан объяснил позицию католической церкви по однополым бракам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика