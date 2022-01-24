ДНР пригрозила невосполнимым ущербом при наступлении ВСУ

В случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб, сообщил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

Басурин призвал украинских силовиков отказаться от участия в боевых действиях и «выполнения преступных приказов своего командования».

Отмечается, что украинские военнослужащие проводят подготовку к наступлению в Донбассе, идет усиление штурмовых групп. По словам представителя Народной милиции ДНР, в подразделениях первой отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации. Из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков.

«Получены достоверные сведения о прибытии для проведения провокаций в район Авдеевки (город в нескольких километрах от Донецка под контролем Киева – ред.) 40 военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения, ранее прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании в 142-м учебно-тренировочном центре ССО», – сказал представитель ведомства.

Кроме того, к линии соприкосновения в Донбассе прибывают самоходные реактивные установки разминирования УР-77, происходит усиление передовых подразделений и штурмовых групп переносными установками разминирования УР-83П. Также начата передислокация подразделений 28-й бригады ВСУ из пункта постоянной дислокации в Одесской области.

Ранее управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».