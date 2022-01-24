 

YouTube заблокировал каналы «Русского радио» и группы «Земляне»

24.01.2022, 12:04, Новости дня
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Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне», сообщила «Русская медиагруппа».

«В разгар новогодних праздников на видеохостинге YouTube был заблокирован канал «Русского радио». Официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества. Однако при детальном разборе ситуации становится ясно, что YouTube заблокировал каналы «Русского радио» и группы «Земляне» под надуманным и ничем не подтвержденным предлогом», – цитирует заявление ТАСС.

В «Русской медиагруппе» пояснили, что причиной блокировки стало обращение неизвестной фирмы, разместившей в своем аккаунте YouTube аудио-визуальные материалы правообладателя раньше, чем они появились на канале «Русского радио». Отмечается, что YouTube проигнорировал предоставление подтверждающих права документов и заблокировал канал радиостанции.

«Мы надеемся, что данное решение администрация сервиса принимала вследствие введения их в заблуждение оппонентом, а не в рамках идеологической цензуры», – отметили в «Русской медиагруппе».

«Русская медиагруппа» добавила, что занимается «пропагандой русской культуры и русского языка, позиционирует себя как патриотический медиахолдинг». «Блокировка такого канала, как «Русское радио», лишает миллионы пользователей Сети важного для них контента», – отметили в холдинге. Там также выразили надежду, что администрация YouTube признает ошибочность решения и восстановит каналы «Русского радио» и группы «Земляне».

При этом там не исключили обращения в Роскомнадзор с тем, чтобы обратить внимание на «акт цензуры и незаконного ограничения свободы слова американской компанией для граждан РФ».



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