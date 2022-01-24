 

Мужчину нашли мертвым после двойного убийства в Татарстане

24.01.2022, 12:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Татарстане найдены убитыми 20-летняя и 18-летняя двоюродные сестры, в их убийстве подозревается 25-летний супруг одной из жертв, его тело также найдено, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«23 января в одном из домов в селе Мелекес Тукаевского района обнаружены тела 20-летней и 18-летней двоюродных сестер с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. В дальнейшем, на стоянке в Елабужском районе в автомобиле обнаружено тело 25-летнего супруга одной из потерпевших, который, предположительно, расправившись с женщинами, свел счеты с жизнью», – говорится в сообщении на сайте СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух или более лиц». По предварительным данным, мужчина на почве неприязненных отношений расправился с девушками. После этого он уехал в Елабужский район, где покончил с собой.

Проводится расследование.

Издание «Челнинские известия» сообщило, что годовщина свадьбы пары проходила несколько дней назад, 20 января. После этого между молодыми супругами произошла ссора. Мужчина расправился со своей женой, взломал сейф отца, украл оттуда оружие и поехал в Набережные Челны.

Он пришел в салон интимных услуг, попросил 47-летнюю женщину сделать ему массаж, но не смог расплатиться. Затем мужчина якобы изнасиловал и избил ее. После этого его тело нашли на обочине елабужской трассы.

Ранее в январе в Подмосковье полковник полиции выстрелил из пистолета в голову супруге и сотруднице правоохранительных органов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Создана уникальная антенна для диагностики заболеваний без хирургического вмешательства

14.03 / Ученые подтвердили факт существования компьютера в Древней Греции

07.11 / Приставы начали взыскивать с Telegram 5 млн рублей штрафов

18.11 / Microsoft выпустила ноябрьское обновление для Windows 10

13.01 / В Молдове в начале февраля стартует вакцинация от COVID-19. Бесплатно будут колоть препарат от Pfizer

05.09 / Ученый оценил вероятность передачи коронавируса от летучих мышей в России

08.07 / Исключенный из “Слуги народа” нардеп попал в ДТП. Лерос и СМИ пишут, что он был в наркотическом опьянении

07.03 / В МИД Германии назвали неуместными угрозы Захаровой в адрес немецких СМИ

21.12 / Гаврилов указал на необходимость быстрого ответа НАТО на предложения Москвы

15.09 / США вывезли из Сирии в Ирак 70 цистерн с нефтью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика