Мнение: Чеченская воронка

Оправдывая похищение из Нижнего Новгорода супруги отставного судьи глава Чечни Рамзан Кадыров договорился до того, что назвал террористкой моего коллегу, спецкора «Новой газеты» Елену Милашину.

Дословно: «Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов».

Сам отставной федеральный судья Сайди Янгулбаев вместе с дочерью (на снимке) покинули Россию.

Видимо, не верят, что правоохранительные органы России смогут защитить их от неистового Кадырова, который фактически уже дал команду на ликвидацию отставного судьи. Как еще можно расценивать вот эти слова Кадырова про семью Янгулбаевых: «…куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены» (отсюда).

Почему Кадыров разбрасывается обвинениями? Потому что на него нет управы? Потому что единственный человек в стране, который мог бы его одернуть и поправить молчит? А Кадыров расценивает молчание Путина как благословение на произвол?

Фотография Рамзана Кадырова отсюда

—