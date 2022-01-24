“С детства любил эти сиськи”, “Анфиса с большими сисечками”. 44-летняя Чехова показала голую грудь вблизи
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Чехова показала голую грудь крупным планом, наклонившись вперед. Снимок был сделан во время ее отдыха на Сейшелах.
Пост телеведущая сопроводила стихотворением.
“Входя в эти двери,
оставь свое мнение при себе!
Никто мы друг другу, но даже если б родными были,
Никто не обязан думать,
как ты,
на этой Земле.
Неси свою правду молча – тебя о ней не просили!
Советов не нужно, но если ты что-то мне хочешь дать…
Пусть это будут, прошу, любовь и терпение!
Не вправе никто за нас наш путь выбирать!
И за другого не стоит искать решение!
Здесь каждый неправ и каждый правее правого!
С какой из сторон ни взгляни – везде будет истина.
Один говорит: “Не хотел! Это жизнь заставила!”
Другой свою жизнь каждый день формирует мысленно.
Конец ведь один у глупца и у мудреца!
Лишь выводы ими сделаны будут разные.
И вместо нелепых советов – начни с конца:
И не е… ни сердце мое, ни разум!” – написала она.
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“Какие супершарики”, – прокомментировал подписчик merabimavromatiss.
“С детства любил эти сиськи”, – признался d123dav.
“Анфиса с большими сисечками”, – написал evgenborzini.
Контекст:
Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта “Секс с Анфисой Чеховой” (2005–2009) на российском канале ТНТ.
Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Вела программы “Давай поженимся” на канале “Интер” и шоу “Как выйти замуж” на канале СТБ.
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