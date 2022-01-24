 

“С детства любил эти сиськи”, “Анфиса с большими сисечками”. 44-летняя Чехова показала голую грудь вблизи

24.01.2022, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чехова показала голую грудь крупным планом, наклонившись вперед. Снимок был сделан во время ее отдыха на Сейшелах.

Пост телеведущая сопроводила стихотворением.

“Входя в эти двери,
оставь свое мнение при себе!
Никто мы друг другу, но даже если б родными были,
Никто не обязан думать,
как ты,
на этой Земле.
Неси свою правду молча – тебя о ней не просили!
Советов не нужно, но если ты что-то мне хочешь дать…
Пусть это будут, прошу, любовь и терпение!
Не вправе никто за нас наш путь выбирать!
И за другого не стоит искать решение!
Здесь каждый неправ и каждый правее правого!
С какой из сторон ни взгляни – везде будет истина.
Один говорит: “Не хотел! Это жизнь заставила!”
Другой свою жизнь каждый день формирует мысленно.
Конец ведь один у глупца и у мудреца!
Лишь выводы ими сделаны будут разные.
И вместо нелепых советов – начни с конца:
И не е… ни сердце мое, ни разум!” – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от * * (@achekhova)

“Какие супершарики”, – прокомментировал подписчик merabimavromatiss.

“С детства любил эти сиськи”, – признался d123dav.

“Анфиса с большими сисечками”, – написал evgenborzini.

Контекст:

Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта “Секс с Анфисой Чеховой” (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Вела программы “Давай поженимся” на канале “Интер” и шоу “Как выйти замуж” на канале СТБ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Газпром перенес запуск первой ТЭС в Сербии

08.05 / Мнения: Пора бы понять, что и как происходит у тебя дома, а не на Западе

17.03 / Путин проведет онлайн-встречу с представителями общественности Крыма

30.11 / Оценивать эффективность работы институтов развития будут по новой системе KPI

21.11 / В Кремле призвали НАТО прекратить провокации у границ России

21.07 / Коронавирусом в мире заразились 14,7 млн человек

11.11 / Euronews – «зелёные пропуска» осложнили жизнь грекам — но помогли ускорить вакцинацию

11.11 / Вакцина не станет “серебрянной пулей”, которая заставит коронавирус сразу исчезнуть – еврокомиссар

06.11 / В США задумались об отказе наносить ядерный удар первыми

03.07 / “Буду поддерживать”. Российский бизнесмен Чичваркин в форме украинской сборной поддержал Украину на Евро 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика