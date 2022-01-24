“С детства любил эти сиськи”, “Анфиса с большими сисечками”. 44-летняя Чехова показала голую грудь вблизи

Чехова показала голую грудь крупным планом, наклонившись вперед. Снимок был сделан во время ее отдыха на Сейшелах.

Пост телеведущая сопроводила стихотворением.

“Входя в эти двери,

оставь свое мнение при себе!

Никто мы друг другу, но даже если б родными были,

Никто не обязан думать,

как ты,

на этой Земле.

Неси свою правду молча – тебя о ней не просили!

Советов не нужно, но если ты что-то мне хочешь дать…

Пусть это будут, прошу, любовь и терпение!

Не вправе никто за нас наш путь выбирать!

И за другого не стоит искать решение!

Здесь каждый неправ и каждый правее правого!

С какой из сторон ни взгляни – везде будет истина.

Один говорит: “Не хотел! Это жизнь заставила!”

Другой свою жизнь каждый день формирует мысленно.

Конец ведь один у глупца и у мудреца!

Лишь выводы ими сделаны будут разные.

И вместо нелепых советов – начни с конца:

И не е… ни сердце мое, ни разум!” – написала она.

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Публикация от * * (@achekhova)

“Какие супершарики”, – прокомментировал подписчик merabimavromatiss.

“С детства любил эти сиськи”, – признался d123dav.

“Анфиса с большими сисечками”, – написал evgenborzini.

Контекст:

Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта “Секс с Анфисой Чеховой” (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Вела программы “Давай поженимся” на канале “Интер” и шоу “Как выйти замуж” на канале СТБ.

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