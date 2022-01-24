 

Количество украинцев, которые не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок, увеличилось – опрос

24.01.2022, 11:40, Новости дня
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В то же время 30,3% опрошенных поддерживают идею, чтобы действующий глава государства принял участие в следующих президентских выборах.

6% респондентов затруднились с ответом, а 1,2% сказали, что до выборов президента еще далеко.

В ноябре и декабре 2021 года против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй президентский срок, высказались 58,2% и 58,8 украинцев соответственно.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился 20–21 января среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 1205 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии “Квартал 95”.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. “Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени”, – сказал он в сентябре 2019 года. 

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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