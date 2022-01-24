 

Фоззи о российских артистах: Кто-нибудь обратился к своим буграм с требованием не нападать на Украину или шлют лучики добра?

24.01.2022, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вопрос к людям, подписанным на российских артистов, актеров, спортсменов. Как там? Встал ли кто-нибудь к селфи-камере, обратился ли к своим буграм с робким требованием не переводить войну из гибридной в официальную? Попросил ли не нападать на Украину, потому что “миру-мир и им тут еще стричь купоны”? Или просто шлют лучики добра всем, абсолютно всем?” – написал артист.

https://www.facebook.com/fozzey.metamorefozzey/posts/5336560123040119

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Госдепартамент США 24 января дал разрешение на добровольный отъезд американских госслужащих из Украины и приказал уехать членам семей сотрудников посольства США в Киеве

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Борьба с коронавирусом, инвестиции в энергетику, “Большое строительство” – потенциальный глава Ивано-Франковской ОГА Бойчук обозначил свои приоритеты

06.06 / Байден заявил, что США не ищут конфликта с РФ, но “без колебаний” будут реагировать на вредоносные действия

14.12 / Богдан: У меня есть информация, что офшоры из расследования Pandora Papers, к которым имел отношение Зеленский, работали и в 2020-м, и в 2021 году

10.08 / На Камчатке депутат от “Единой России” застрелил местного жителя, собиравшего металлолом на свалке. Политик принял его за медведя

16.11 / Авдеев: ГАСИ Шредингера или есть ли выход из “реформы”?

19.06 / Встреча Путина и Байдена нанесла «огромную травму» Польше

16.10 / В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал Тихановской

03.06 / США захотели продвинуть «американскую культуру» среди молодежи Донбасса

28.09 / СБУ заявила о разоблачении коррупционной схемы на Запорожской таможне

27.11 / У компании Xiaomi резко снизились продажи смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика