Мнение: О начале бесславного конца… Америка дрогнула, или…?

События развиваются всё быстрее. И во всё более тревожном ключе, к сожалению. А узел вокруг Украины закручивается всё туже. Как минимум, это уже не просто слова…

И с каждым шагом происходящее всё труднее относить к обнадёживающей категории «психических атак».

Ставки снова повышены.

Из новостей…

«Госдеп объявил о начале эвакуации дипломатов и их семей с Украины», — таков очередной громкий заголовок. Но и содержание совсем не тихое.

Госдепартамент #США выпустил распоряжение, в соответствии с которым часть сотрудников американского посольства в Киеве может покинуть Украину. «23 января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наёмных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России», — говорится в заявлении ведомства, выдержку из которого приводит Reuters.

Госдеп также рекомендовал гражданам США, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность уехать из страны уже сейчас, используя коммерческие рейсы. Дипломатическое ведомство призвало американцев не ездить на Украину из-за «сохраняющейся напряжённости» возле российско-украинской границы.

Не сказать, чтобы практика «превентивной эвакуации» была для Госдепа США исключительной. На Ближнем и Среднем Востоке — в Ираке, Иране, Ливии, Сирии, Ливане и проч. — подобные перемещения персонала совсем не редкость. Американцы не хотят жертвовать своим гражданами понапрасну и предпочитают перебдеть.

Но тут особенность в другом. Буквально пару дней назад американцы отрицали саму возможность, что существуют некие планы по эвакуации семей дипломатов из Украины. Теперь — вдруг «началось».

Что круто изменилось за этот уик-энд?

В информационном поле, с точки зрения «наступления» российской армии на украинские границы — ничего катастрофического. Да, идёт переброска войск, но вполне в рамках легенды совместных российско-белорусских «учений» в феврале. На полях переговоров — всё тот же «режим ожидания». В заявлениях Кремля — ничего нового, неизменная замшелая риторика позднего #СССР. Разве что #Украина получила в дополнение к британским NLAW ещё и прибалтийские «Стингеры». Но ведь это всё вроде бы призвано сдержать российскую агрессию?

А чувство такое, что после поставок оборонительных вооружений Украине риски войны только возросли.

Кто и что в смысле «миротворчества» делает не так?

Кстати, а вы заметили хоть какую-то роль Совбеза ООН в разрешении/предотвращении/купировании надвигающегося «военного кризиса»? Наводит на размышления, правда?

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