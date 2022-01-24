 

Жемчугов: цель «омикрона» – распространиться без многочисленных смертей

24.01.2022, 11:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-иммунолог Жемчугов рассказал, почему пандемия может закончиться уже к концу 2022 года, и что для этого нужно сделать.
По мнению специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, сейчас первоочерёдная задача заключается в том, чтобы как можно раньше определять заражённых. Это решит вопрос с загруженностью госпиталей, так как пациенты с лёгким течением заболевания могут лечиться амбулаторно, дома. К тому же вовремя начав лечение, заражённый снижает риск распространения болезни.

По прогнозам иммунолога, вирус «ищет» нового хозяина благодаря тому, что люди создают условия, которые затрудняют его распространение. Эксперт не готов спрогнозировать, когда пойдёт на спад новая волна, связанная с «омикроном». Всё усложняет специфическое транспортное движение в стране – в основном всё идёт через Москву. Владислав Жемчугов уверен, что нужно смотреть на ситуацию в масштабе всей планеты. Врач заявляет, что до конца этого года пандемия закончится, пишет портал Nation News.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / В Приморье под завалами нашли погибшего

14.09 / Мнение: Служба и гибель подводной лодки “Сюркуф”

30.11 / Накидайте Анечке сердечек на посты – Личное мнение

16.09 / Версия Тарзана: «Я — мужик, Б-г тебя покарает»! – Личное мнение

16.07 / Личное: «Я говорил, что мне неприятно»

21.12 / Мнение: Навальный!! чумовое видео. Тарантина отдыхает

14.04 / «Ядерное несдерживание»

09.07 / Мнение: Яхта Абрамовича, или почему коммунизм не взлетел

12.11 / Мнение: Жертва державной мовы и Прекрасная Украина Будущего

31.08 / Белорусский Минздрав перекрасит все машины скорой помощи в другие цвета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика