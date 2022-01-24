Жемчугов: цель «омикрона» – распространиться без многочисленных смертей

Врач-иммунолог Жемчугов рассказал, почему пандемия может закончиться уже к концу 2022 года, и что для этого нужно сделать.

По мнению специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, сейчас первоочерёдная задача заключается в том, чтобы как можно раньше определять заражённых. Это решит вопрос с загруженностью госпиталей, так как пациенты с лёгким течением заболевания могут лечиться амбулаторно, дома. К тому же вовремя начав лечение, заражённый снижает риск распространения болезни.

По прогнозам иммунолога, вирус «ищет» нового хозяина благодаря тому, что люди создают условия, которые затрудняют его распространение. Эксперт не готов спрогнозировать, когда пойдёт на спад новая волна, связанная с «омикроном». Всё усложняет специфическое транспортное движение в стране – в основном всё идёт через Москву. Владислав Жемчугов уверен, что нужно смотреть на ситуацию в масштабе всей планеты. Врач заявляет, что до конца этого года пандемия закончится, пишет портал Nation News.

Источник: ria.ru