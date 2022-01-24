Лера Кудрявцева ночью срочно отправилась на МРТ

Известная российская ведущая Лера Кудрявцева в очередной раз пожаловалась на проблемы со здоровьем. Минувшей ночью она в срочном порядке отправилась на МРТ.

Лера Кудрявцева поделилась тревожным видео в социальной сети Instagram. В розовом пуховике и черной маске ведущая отправилась в больницу, поскольку ей потребовалось обследование на МРТ. Она зашла в лифт и показала себя в зеркале. О причине похода в больницу ведущая пока не рассказала.

В последнее время Кудрявцева часто рассказывает о проблемах со здоровьем. Год назад она перенесла коронавирус, который спровоцировал проблемы с нервной системой. У ведущей порой наблюдаются проблемы с памятью. Она вынуждена постоянно тренировать ее, чтобы не утратились важные функции, пишет портал «Слово и дело».



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К медикам знаменитость обращалась и после длительных съемок фестиваля «Песня года». Она начала испытывать боли в спине и в ногах появились судороги. Медики порекомендовали Кудрявцевой отказаться от обуви на каблуках, но ее знаменитость должна надевать на съемки.

Источник: www.instagram.com