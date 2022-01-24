Мнение: США поставили Украине M141 BDM

Среди поставленного США на Украину оружия отмечается M141 Bunker Defeat Munuitions.

83-мм реактивные снаряды предназначенные для поражения бункеров, блиндажей и различных неподвижных позиций противника.

Оружие необходимое в первую очередь при наступление на подготовленные позициии и позиционируется как многоцелевое штурмовое оружие Корпуса морской пехоты Армии США. В целом, весьма полезное оружие при ведении наступления, скажем, в Донецко-Горловской агломерации.

M141 BDM (Bunker Defeat Munition) — это индивидуальное оружие пехоты американского производства, конструкция которого ориентирована на атаки на укрепленные сооружения, такие как доты и блокпосты. Это одноразовая ракетная установка с 83-мм реактивным снарядом на основе ракеты Mk.153 SMAW , загруженной в новую пусковую установку. Первоначально разработанный Talley Defense Systems, M141 BDM в настоящее время является продуктом Nammo AS.

Грубо и упрощенно, это второе поколение американских аналогов «Шмеля», в российской армии ему примерно соответствует МРО-А «Бородач», при этом у рос версии меньшая термобарическая, но большая взрывная сила.

По ряду источников, помимо собственных типов снарядов (ракет), может использовать широкий ассортимент БК от предыдущего поколения. Натурные испытания такой возможности проводились в Афганистане при штурме комплекса пещер Тора-Бора и, предположительно, признаны успешными.

В сложенном виде пусковая установка имеет короткую цилиндрическую трубу с большими восьмиугольными амортизаторами на дульном срезе и трубке Вентури. В двух прямоугольных креплениях на трубе размещены прицельные приспособления, при этом корпус целика больше. Ударно-спусковой механизм установлен на правой стороне трубы, под кожухом целика, и также имеет прямоугольную форму (до подготовки оружия к стрельбе).

Планка крепления прицела выступает из верхней левой стороны трубы, на противоположной стороне от ударно-спускового механизма. Бойницы для ремня расположены на каждом конце внешней трубы с нижней стороны, сразу внутри амортизаторов. Плечевой упор расположен на задней нижней стороне трубы, прямо перед задним амортизатором; он прилегает к нижней части оружия, когда он не используется, и не может быть опущен, если внутренняя труба не выдвинута.

Шплинт вставляется в нижнюю часть наружной трубы прямо перед задним амортизатором, который соединяется с оружием коротким темляком (верхний конец которого также крепится к трубе через небольшую амбразуру) ; удаление этого штифта позволяет удлинить внутреннюю трубу. Кнопка, используемая для освобождения внутренней трубы для удлинения, расположена в верхней части заднего конца внешней трубы, непосредственно над шплинтом.

Кнопка освобождения трубки не будет работать, пока не будет удален штифт. M141 BDM обычно имеет оливково-серый цвет, с желтой полосой вокруг трубы под небольшой передней крышкой и черными амортизаторами с несколькими наклейками с инструкциями и трафаретом на внешней трубе.

Компоновка M141 BDM заметно отличается, когда он готов к стрельбе. Расширение внутренней трубы пусковой установки почти удваивает ее длину и придает ей гораздо более узкую общую форму. Крышка мушки сдвинута назад, а задняя правая крышка сдвинута вперед, открывая два простых откидных прицела, в то время как крышка спускового механизма открывается на шарнире. Плечевой упор состоит из П-образной металлической петли и брезентовой полосы, примыкающей нижней частью петли к нижней части пусковой установки; в расширенном состоянии он принимает форму дельты.

Трубка состоит преимущественно из армированного стекловолокна с амортизаторами из твердой резины, а крышки прицела и планка крепления прицела изготовлены из современного пластика. Если не считать стальных прицелов и ракеты в алюминиевом корпусе, в ее конструкции используется очень мало металла.

Прицельные приспособления состоят из передней стойки и заднего глазка с регулировкой дальности от 100 до 500 м с шагом 50 м. Для M141 доступны два разных глазка; отверстие диаметром 2 мм для использования при дневном свете и глазок диаметром 7 мм для использования ночью и в других условиях плохой видимости. Они также похожи на прицелы, используемые на M136, хотя форма, ориентация и расположение отличаются.

Для M141 также доступны различные дневные и ночные оптические прицелы, которые можно установить на рейку MIL-STD-1913. Поскольку это одноразовое оружие, прицел пристегивается перед использованием при выдаче, а затем отстегивается и снимается после выстрела — в качестве альтернативы прицел может вообще не выдаваться. Стандартными оптическими прицелами для M141 являются пассивный тепловизионный прицел Raytheon AN/PAS-13E, а также лазерный и ночной прицел L3/Insight AN/PEQ-15. В литературе о M141 также говорится, что он совместим с ночным прицелом PVS-4, инфракрасным прицелом PAQ-4A и лазерным прицелом PEQ-2.

Ракета, выпущенная из M141, представляет собой снаряд Mk.118 Mod 0 HEDP, который аналогичен снаряду Mk.3 HEDP для Mk.135 SMAW, но, как сообщается, способен на более впечатляющие разрушения строений. Его боеголовка содержит 1 кг алюминизированного состава А-3 и, как сообщается, пробивает до 200 мм бетона, 300 мм кирпича или 2 100 мм мешков с песком. Его бронепробиваемость ничтожно мала для оружия такого типа, всего 20 мм катаной однородной брони, но мало кто сомневается, что последующая броня мгновенно убьет всех пассажиров легкобронированной машины. Боевая часть ракеты вооружена на расстоянии 15 м от дульного среза.

Возможно, самым интересным аспектом ракеты Mk.118 является ее взрыватель. Он имеет две настройки детонации; детонация с задержкой, при которой боеголовка взрывается после того, как ракета пробила относительно слабое препятствие (например, деревянную дощатую стену), или мгновенная детонация при ударе. Хотя эта селективная система взрывателя не является необычной для оружия двойного назначения, настройка не выбирается солдатом, стреляющим из оружия, а выбирается самим взрывателем, чтобы нанести максимальный урон цели.

Чтобы выстрелить из M141 BDM, пользователь сначала прикрепляет соответствующую оптику (если она имеется), затем удаляет штифт взвода и удлиняет внутреннюю трубу пусковой установки, пока она не встанет на место со щелчком. Если оптика не установлена, крышки открытых прицелов снимаются, а мушка и целик откидываются. Затем открывается крышка ударно-спускового механизма, обнажая предохранитель и спусковую скобу. Затем оружие берется за плечо, предохранитель отключается, и, когда цель находится в прицеле, пользователь нажимает на спусковой крючок, чтобы запустить ракету. Если на оружие была установлена ​​оптика, ее следует затем снять и убрать, а пустую трубку выбросить.

Из M141 можно стрелять стоя, с колена или лежа; согласно литературе по оружию стрелять из положения сидя небезопасно. При стрельбе из положения лежа пользователь должен лежать под углом 45 градусов к оси оружия, чтобы не получить травму от его обратного выстрела. Как и в случае с Mk.153 SMAW, дульный выстрел M141 BDM невероятно громкий, и при стрельбе из него абсолютно необходима защита органов слуха. Зона обратной струи простирается на 100 м позади трубки Вентури в виде 45-градусного вентилятора, в то время как персонал в пределах 445 м от трубки Вентури в зоне 90 градусов должен носить средства защиты органов слуха.

Эксплуатационную службу M141 BDM можно охарактеризовать как безудержный успех, а боевой успех и ценность M141 были таковы, что Конгресс санкционировал значительно расширенный заказ сверх 8 000, утвержденных в 2000 году; по данным Forecast International, к 2013 году уже было произведено 21 551 M141.

https://mrmuryk.com/2022/01/23/%d0%b1%d0%be%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%81-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%80%d0%b0-m141/ – цинк

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