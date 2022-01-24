Мнение: Новый Бредбери народился!

Феноменальные вещи происходят. Помните, я тут выдавал КЛИЧ ко всем непризнанным авторам – присылайте, мол, свои произведения, добрый Сапожник станет их читать и в своем добром блоге продвигать? На самом деле мне наприсылали много – не обратили внимания на то, что добрый Сапожник не настолько добр, чтоб уж совсем всё за бесплатно делать. Как узнавали, что негодяй хочет еще некую (не особо обременительную) МЗДУ брать с авторов, за пиар – мало кто согласился.

Ну и я обиделся. Что ж такое – одни бессеребренники в чести! Всем подавай славу на халяву – чтоб мир просто прочел, ахнул… и всё, начал носить на руках и петь осанну. Пальцем не хотят пошевелить! А ведь мне рецензию писать – это тоже не фунт изюма! Я ж все делаю добросовестно – перед тем как написать, еще и прочитываю всё – от корки до корки!

В общем, расстались мы с авторами недовольные друг другом. Они – недовольные моей меркантильностью, я – возмущенный их скупостью. НО! Осталась у меня горка присланных мне произведений, даже не рукописей, а – ссылок. Эфемерная вещь, набор перьев их хвостов Жар-птиц. И вот я вдруг, спустя полтора месяца, решил что-то прочитать. Для очистки совести. Раз уж пришло… Чтоб покороче – рассказ какой-нибудь. Взял наугад у знакомого многим юзера, собрата-жижиста, Андроника. Ни на что особо не рассчитывал: графоманы – они такие графоманы…

И опять был потрясен. Или это мне так везет?! Но наши непризнанные авторы через одного – реально ведь интереснейшие творцы!

Даю ссылку: http://samlib.ru/m/miljutin_s_w/urbisinfernus.shtml Рассказ Urbis Infernus. Фантастика, жанр «Постакопалипсис».

То есть внешне – истоптанный жанр, ничего нового. Но – как написано! Какой язык! Читается на одном дыхании. Великолепный сюжет. И – что-то оно мне напомнило, что-то великое и классическое – по прозрачности языка, по четкому ритму, рассказ как притча…. Бредбери! Чтоб я сдох – это реинкарнация Рея Бредбери, одного из моих любимых фантастов! Вот это автор…

В общем, волей-неволей – пишу бесплатно. Не могу выносить, что такая жемчужина валяется где-то в пыли и в безвестности. Ведь одновременно и глубоко, и остроумно, и увлекательно, и вот эта подспудная тяжесть библейской по мощи истории, грусть и безнадежность великого мудреца, проистекающие из его огромной ЖАЛОСТИ к людям –которая присуща была, как я думал, только великому Рэю!

В общем, изящная, точной выделки вещица. У наших официальных, издаваемых такого не найдешь. Читаем Милютина! Высшая лига, без вопросов.