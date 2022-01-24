 

Не видит смысла – Личное мнение

24.01.2022, 11:24, Разное
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Алёна Хмельницкая, есть такая актриса, легко пережила развод с Тиграном Кеосаяном — ну, оно и понятно, почему.

Вместо того, чтобы страдать, как все ожидали, Хмельницкая быстро нашла себе новое счастье — мужчину, который моложе её на 12 лет.


Фото: Соцсети

Казалось бы, встречаются уже пять лет — пора женихаться! Но — нет, Алёна не видит в этом ни малейшего смысла.

Вот, что она заявила на днях:

«Это полная ерунда. Человек или берет на себя ответственность, или не берет. Не важно, мужчина это или женщина. Поэтому я не вижу смысла».

И знаете, что я скажу? Это здравая позиция здравомыслящего и самодостаточного человека. Штамп в паспорте? От чего он когда уберёг или чему когда-либо помог?

Есть желание быть вместе — будьте. Нет желания? Официальный статус тут не поможет — только проблем создаст при распиле совместно нажитого добра.

Я вам больше скажу: если кого-то так и тянет взамуж, следует вообще призадуматься — с тем ли человеком ты рядом, и что на самом деле от тебя ему нужно?

Ты нужен? Или всё-таки статус замужней? И это я не говорю ещё о том, кто сколько зарабатывает, и кто за чей счёт планирует жить.

Если у женщины — пусть даже и в 50! — есть силы, деньги. Если она умеет жить, наслаждаться тем, что имеет. В этом случае зачем ей муж непременно официально? Правильно Хмельницкая говорит, что это — полная ерунда.

А вам чего в замужестве нужно было? Только честно!

Источник: Лена Миро



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