 

МИД Украины счел поспешным решение США об отъезде семей сотрудников посольства

24.01.2022, 11:19, Новости дня
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МИД Украины считает преждевременным решение госдепартамента США об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве, сообщила пресс-служба украинского МИД.

В министерстве уважают право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатов, при этом считают такой шаг «преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности», передает портал Liga.net.



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