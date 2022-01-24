МИД Украины счел поспешным решение США об отъезде семей сотрудников посольства
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МИД Украины считает преждевременным решение госдепартамента США об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве, сообщила пресс-служба украинского МИД.
В министерстве уважают право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатов, при этом считают такой шаг «преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности», передает портал Liga.net.
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