МИД Украины счел поспешным решение США об отъезде семей сотрудников посольства

МИД Украины считает преждевременным решение госдепартамента США об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве, сообщила пресс-служба украинского МИД.

В министерстве уважают право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатов, при этом считают такой шаг «преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности», передает портал Liga.net.